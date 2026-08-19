六料港姐冠軍狂捱夜直播靠內地人氣養家　48歲賣金狀態驚人：像30

現年48歲的楊思琦是2001年港姐冠軍，她當年還獲得了最上鏡小姐、網上最奪目小姐、纖體美態獎、最甜美笑容佳麗獎和最修長美腿佳麗獎，是香港小姐競選史上奪獎項最多的六料冠軍佳麗，入行後又獲無綫力捧。不過，她在2011年與拍拖9年的李泳豪分手，當時因女方搭上內地跳水運動員吳帥，之後更未婚生女，人氣急劇下滑。其後她又跟神秘老公誕下細仔。近年楊思琦為養家轉戰內地發展，每晚開直播工作高達十幾個小時，經常播到凌晨，可謂相當辛苦，她亦經常會於社交平台同大家分享生活點滴與近況。自李泳豪家族事件爆發後，被屈拜金多年的楊思琦終沉冤得雪，再被爆拍戲遭同劇演員欺凌，人氣再上高峰。

楊思琦初入行拍攝TVB劇《血薦軒轅》邂逅李家鼎的兒子李泳豪。（電視截圖）

吳家樂與鄧兆尊疑似暗示楊思琦是因為自身表現不足才遭到集體抵制。（陳順禎 攝）

楊思琦日夜直播接金舖廣告

經過多個日與夜的直播，楊思琦終於接下廣告，為金舖宣傳。日前她靚爆出席金舖活動，她穿上一襲白色連身長裙，腳踏高踭鞋，氣質大方優雅。她手持4個購物袋，面對人群相當興奮，拎住幾個袋左搖右擺。楊思琦精心打扮出席，年近50保養得宜，近睇皮膚白滑沒有瑕疵，仍然甜美可人。發文網友指當日很多人在拍攝，足見楊思琦人氣。

楊思琦經常直播。（抖音截圖）

楊思琦仔仔患病入院，楊思琦無微不至照顧。(抖音截圖)

楊思琦安撫仔仔。(抖音截圖)

網民力撐：經常熬夜直播還keep得咁好

不少網民紛紛力撐楊思琦，稱讚她外貌凍齡，「她40幾歲了！！狀態還那麼好！！！像30出頭的，皮膚超好，還是那麼甜」、 「她經常熬夜直播，還keep得咁好」、「不愧是明星，這狀態太好了」、「像20+」、「楊思琦直播那麼久 終於接到廣告了」、「希望她可以多多接廣告，晚上睡覺看她還在直播，睡醒起來了，她也還在直播」。

楊思琦接廣告好興奮。（小紅書）

皮膚好好。（小紅書）

狀態好！（小紅書）

不少人都讚楊思琦保養得宜。（小紅書）

好多網民力撐楊思琦。（小紅書）

好多網民力撐楊思琦。（小紅書）

網民留言。（小紅書）