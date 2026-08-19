六料港姐冠軍狂捱夜直播靠內地人氣養家 48歲賣金狀態驚人：像30
撰文：張寧兒
出版：更新：
現年48歲的楊思琦是2001年港姐冠軍，她當年還獲得了最上鏡小姐、網上最奪目小姐、纖體美態獎、最甜美笑容佳麗獎和最修長美腿佳麗獎，是香港小姐競選史上奪獎項最多的六料冠軍佳麗，入行後又獲無綫力捧。不過，她在2011年與拍拖9年的李泳豪分手，當時因女方搭上內地跳水運動員吳帥，之後更未婚生女，人氣急劇下滑。其後她又跟神秘老公誕下細仔。近年楊思琦為養家轉戰內地發展，每晚開直播工作高達十幾個小時，經常播到凌晨，可謂相當辛苦，她亦經常會於社交平台同大家分享生活點滴與近況。自李泳豪家族事件爆發後，被屈拜金多年的楊思琦終沉冤得雪，再被爆拍戲遭同劇演員欺凌，人氣再上高峰。
楊思琦日夜直播接金舖廣告
經過多個日與夜的直播，楊思琦終於接下廣告，為金舖宣傳。日前她靚爆出席金舖活動，她穿上一襲白色連身長裙，腳踏高踭鞋，氣質大方優雅。她手持4個購物袋，面對人群相當興奮，拎住幾個袋左搖右擺。楊思琦精心打扮出席，年近50保養得宜，近睇皮膚白滑沒有瑕疵，仍然甜美可人。發文網友指當日很多人在拍攝，足見楊思琦人氣。
網民力撐：經常熬夜直播還keep得咁好
不少網民紛紛力撐楊思琦，稱讚她外貌凍齡，「她40幾歲了！！狀態還那麼好！！！像30出頭的，皮膚超好，還是那麼甜」、 「她經常熬夜直播，還keep得咁好」、「不愧是明星，這狀態太好了」、「像20+」、「楊思琦直播那麼久 終於接到廣告了」、「希望她可以多多接廣告，晚上睡覺看她還在直播，睡醒起來了，她也還在直播」。