73歲巨星落深水埗食麵求其着融入街坊　身家破億破產翻身娶靚老婆

73歲「阿B」鍾鎮濤是80年代男神，兩任妻子章小蕙、范姜素貞均是氣質優雅的美人。阿B後生時亦憑高大帥氣靚仔的外表，風靡萬千少女，老去後仍然凍齡有術，身形fit爆，高大挺拔，無論樣貌和身形都keep得好好。阿B近年愛訪街坊小店，日前被發現現身深水埗街頭，人氣十足！

溫拿成軍超過半世紀的殿堂級組合的溫拿樂隊（The Wynners），五虎成員譚詠麟、鍾鎮濤、彭建新、葉智強和陳友。（微博照片）

鍾鎮濤與老婆范姜素貞。(微博圖片)

鍾鎮濤宣布女兒鍾懿正式出道。（鍾鎮濤微博圖片）

鍾鎮濤深水埗街頭勁受同性歡迎

日前有人在深水埗一間明星麵店出面見到阿B。阿B戴上太陽眼鏡，穿上粉紅色T恤，雖然打扮隨意又低調，但仍然難掩明星光芒。阿B獲多名男士包圍，足見同性緣強勁。阿B亦笑笑口對住影迷，沒有露出絲毫不耐。

B哥哥一家三口睇錄取結果時，興奮得尖叫出來！（微博@鍾鎮濤）

鍾鎮濤（阿B）有兩段婚姻共育有一子三女。（微博@鍾懿Blythe）

鍾鎮濤破產翻身被指身家再破億

鍾鎮濤過去與章小蕙有一段轟動的婚姻，當年他相當風光，還投資樓市，可惜1997年遇上亞洲金融風暴，他所購房產大幅度貶值，億萬資產全數蒸發，負債逾2億港元的鍾鎮濤在2002年申請破產，他和前妻章小蕙的婚姻也宣告結束。其後鍾鎮濤認識了小他20歲的范姜素貞，女友不但不離不棄，還幫他處理工作上的大小事情及打理財務，助他捱過破產低潮，2006年破產令解除，鍾鎮濤亦成功翻身，在內地撈得風生水起！如今鍾鎮濤生活富貴，衣食無憂，被指身家破億，但作風依然十分貼地。

鍾鎮濤在深水埗被男性影迷包圍。（小紅書）

鍾鎮濤與大仔合照。(ig圖片)

鍾鎮濤與甄子丹合照。(ig圖片)

鍾鎮濤與大仔合照。(ig圖片)

鍾鎮濤與粉絲拼桌用餐。(小紅書)

鍾鎮濤親自揸機跟粉絲selfie。(小紅書)

鍾鎮濤被偶遇在街邊用餐。(小紅書)

鍾鎮濤與女兒鍾懿。(微博圖片)

B哥哥鍾鎮濤2月舉行盛大生日派對。（鍾鎮濤微博）

鍾鎮濤依舊帥氣十足。（葉志明攝）

《金玉滿堂》由張國榮、袁詠儀、鍾鎮濤及羅家英主演。（《金玉滿堂》電影劇照）