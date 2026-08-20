文詠珊老公吳啟楠與梁錦松同為集團掌舵人　不搶風頭盡顯豪門氣度

前財政司司長梁錦松創辦的新風天域集團（New Frontier Group）日前舉行十周年醫療慈善晚宴，場面盛大。除了梁錦松攜同妻兒登場外，不少人注意到藝人文詠珊（Janice Man）亦與富三代老公吳啟楠（Carl）亦有出席。其實吳啟楠正是該集團的聯合創始人兼首席執行官（CEO），與梁錦松同為核心掌舵人兼商界要角，當晚正是名正言順的「主人家」之一！

Janice Man老公吳啟楠與梁錦松多年來亦師亦友。（小紅書照片）

吳啟楠與梁錦松黑石背景深厚 共創醫療投資帝國

吳啟楠與梁錦松乃本港商界著名的投資拍檔。二人早年在黑石集團（Blackstone）合作無間，當時年僅20多歲的吳啟楠便已升任黑石董事。直至2016年，二人離開黑石並共同創辦新風天域集團，主打醫療健康、養老及教育等領域投資發展。集團發展至今10週年，成果斐然，吳啟楠在商界更早已被視為新一代青年領袖及億萬富豪。

目前新風天域旗下運營多間綜合醫院、專科醫院及數十家診所，覆蓋北京、上海、廣州、深圳等核心城市，提供全生命周期的醫療健康服務。吳啟楠曾公開表示，集團致力於透過私立醫療網絡與前沿醫療科技，提升大灣區乃至全國的醫療服務品質與運營效率。

新風天域集團聯合創始人兼首席執行官吳啓楠為大會致辭。（小紅書照片）

文詠珊低調相伴 不搶風頭盡顯豪門氣度

晚宴現場政商界重量級人馬雲集，包括兩位前任行政長官梁振英與林鄭月娥均有到賀。梁錦松亦帶同即將迎來48歲生日的「跳水皇后」愛妻伏明霞及三名子女一家五口貴氣現身，成為全場鎂光燈焦點。

梁錦松伏明霞最新全家福（小紅書照片）

身為掌舵人背後賢內助的文詠珊，當晚以一襲粉色優雅長裙飄逸亮相，與老公吳啟楠攜手合照，氣質出眾。雖然當晚焦點多集中在梁錦松一家及政界貴賓身上，但吳啟楠與文詠珊夫婦全程表現低調大方，甘作背後支持者，展現出極高氣度與豪門世家風範。

JM非常低調！（小紅書照片）

文詠珊於2019年嫁富二代吳啟楠（Carl）（IG@janice_man）

2019年，Janice Man與富二代兼金融才俊吳啟楠在意大利湖畔古堡舉行婚禮。