張柏芝1日曬58個IG限時動態獲讚可愛貼地 網民憂因寂寞過度分享
撰文：吳順芯
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現年46歲的張柏芝於2023年8月突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後重新投入工作。復出後張柏芝人氣有增無減，一向愛錫粉絲的她曾試過在機場看到有粉絲等待自己時，立即請粉絲飲咖啡及送禮物。平日喜歡使用社交平台與粉絲互動的柏芝，昨日被網民發現1日分享58個IG限時動態，大讚她非常可愛。
張柏芝1日分享58個IG限時動態
昨日張柏芝在IG大曬58個限時動態，當中包括了她起床準備出門、在迪士尼買的可愛公仔、滑水、煎蛋、煮飯、素顏自拍、做家居運動、心靈雞湯等日常。有網民在Threads發文，上載了張柏芝的IG截圖，並留言寫道：「張柏芝今日發了55個story」，隨即引起網民熱議。
網民大讚張柏芝可愛貼地
有網民立即留言回應：「更新58個」，有大批網民網民大讚張柏芝可愛，做法近乎於直播自己的日常生活：「柏G從來唔當我地係外人🫶🏻」、「今日跟咗佢成日 出咗成日海🌊」、「佢真係當story嚟用，活用社交平台」、「佢啲story仲多過我一日send嘅message😂」、「少有貼地明星」。不過亦有網民擔憂張柏芝是否太寂寞才過度分享：「佢係咪太悶🤔」、「係咪太寂寞？」、「一定是有心事啦」。