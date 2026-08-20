張柏芝1日曬58個IG限時動態獲讚可愛貼地　網民憂因寂寞過度分享

現年46歲的張柏芝於2023年8月突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後重新投入工作。復出後張柏芝人氣有增無減，一向愛錫粉絲的她曾試過在機場看到有粉絲等待自己時，立即請粉絲飲咖啡及送禮物。平日喜歡使用社交平台與粉絲互動的柏芝，昨日被網民發現1日分享58個IG限時動態，大讚她非常可愛。

張柏芝保養得宜。（微博）

張栢芝人氣有增無減，除了積極出席時尚活動與內地綜藝節目外，近月更重返樂壇，相隔20年的全新單曲。（微博）

一向愛錫粉絲的她曾試過在機場看到有粉絲等待自己時，立即請粉絲飲咖啡及送禮物。（小紅書）

張柏芝1日分享58個IG限時動態

昨日張柏芝在IG大曬58個限時動態，當中包括了她起床準備出門、在迪士尼買的可愛公仔、滑水、煎蛋、煮飯、素顏自拍、做家居運動、心靈雞湯等日常。有網民在Threads發文，上載了張柏芝的IG截圖，並留言寫道：「張柏芝今日發了55個story」，隨即引起網民熱議。

昨日張柏芝在IG大曬58個限時動態。（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

準備滑水。（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

滑水！（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

滑水都有唔同Story。（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

做家居運動一個Story。（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

網民大讚張柏芝可愛貼地

有網民立即留言回應：「更新58個」，有大批網民網民大讚張柏芝可愛，做法近乎於直播自己的日常生活：「柏G從來唔當我地係外人🫶🏻」、「今日跟咗佢成日 出咗成日海🌊」、「佢真係當story嚟用，活用社交平台」、「佢啲story仲多過我一日send嘅message😂」、「少有貼地明星」。不過亦有網民擔憂張柏芝是否太寂寞才過度分享：「佢係咪太悶🤔」、「係咪太寂寞？」、「一定是有心事啦」。

同網民互動。（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

分享心靈雞湯。（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

唔知柏芝係咪意有所指呢？（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

煮飯一個story。（IG/@cecilia_pakchi_cheung）