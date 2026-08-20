公屋出身一線小生住西貢千萬豪宅　58歲每朝只食番薯烚蛋活得簡樸

現年58歲的黃智賢（Ben）入行超過三十年，於長篇電視劇《真情》飾演「容向海」一角，飾演容姨的養子、張慧儀之老公容向海（阿海）一角深入民心，並一度被外界視為主角之一。不過之後擔正的劇集收視平平，未能盡如人意，在2000年一度離開無綫，在2004年重返無綫。但他憑着精湛演技，無論忠角奸角皆能駕馭，是觀眾心中公認的實力派演員。感情方面，黃智賢是圈中數一數二的「愛妻號」，與太太駱佩文（Maggie）相愛近40年，同住西貢千萬豪宅，生活卻十分樸素。近日他在抖音拍片，分享兩年來每朝早餐竟意外地簡單，曝光自律生活。

黃智賢的醫學美容中心生意越做越好！（IG@benwong1020）

黃智賢廚藝了得。（IG@benwong1020）

勁。（IG圖片）

黃智賢住西貢千萬豪宅 每朝食番薯雞蛋

黃智賢近日拍片分享生活片段。他身處廚房，窗外依山傍水，景色優美。他一邊飲咖啡，一邊食番薯和烚蛋，只用一個小碟盛載，份量不多。黃智賢透露：「每天早上我都習慣喝一杯咖啡，配搭雞蛋和番薯，我已經持續了兩年。」黃智賢更發文指：「身材管理的奧秘 由早餐開始」，難怪身材多年都Keep得Fit爆。

《真情》令黃智賢得到更多觀眾的認識，時至今日，網民們也會稱呼他為「阿海」，足見角色有多入屋和經典。（《真情》電視截圖）

而在「回到未來版」的真情中，謝霆鋒更曾客串，飾演羅霖與黃智賢的兒子。（《真情》截圖）

細個住深水埗 早年以900萬買豪宅大幅升值

黃智賢細個曾住深水埗，之後搬到石籬邨再調遷象山邨，童年生活相當窮困。黃智賢與識於微時的另一半Maggie於2004年結婚，早年他曾因投資失利輸掉20萬，仍堅持供女友到外國讀書追夢。婚後二人選擇不生育，養了三隻愛犬Cream Cream、Cupcake及Donut，視如己出，一家五口居於西貢複式村屋，這座早年以近900萬購入的豪宅現已大幅升值，被指市值千萬。屋內掛滿熱愛繪畫的駱佩文的作品，開放式廚房則是黃智賢的專屬舞台，落地玻璃門外可遠眺山景，另一層露台更飽覽海景，二人種花、享受日光，生活猶如歐洲小屋般悠閒。

黃智賢分享每日早餐。（抖音@黃智賢）

只食雞蛋和番薯，搭配一杯咖啡。（抖音@黃智賢）

生活樸素又自律！（抖音@黃智賢）

大隻！（黃智賢IG圖片）

大隻！（黃智賢IG圖片）

住豪宅養三隻狗。（黃智賢IG圖片）

黃智賢圈中人緣佳！（黃智賢IG圖片）

同老婆多年恩愛。（網上圖片）