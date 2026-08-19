前主播麥詩敏中大營養碩士畢業　相隔12年重返校園考獲3.65 GPA

無綫前首席主播麥詩敏2023年離開TVB新聞部後，便轉職主持及KOL，努力經營社交平台，亦是HOY節目《健康關注組》常設主持；而除此之外，她亦積極進修，近日宣布從香港中文大學營養與食品科學技術理學碩士課程畢業，更透露最初回到校園時感覺很陌生，而身旁的同學更是00後，幸好首個學期GPA有3.65：「8科有7科A/A-都算係咁啦，證明我記憶力無衰退😂😂」

無綫前首席主播麥詩敏2023年離開TVB新聞部後，便轉職主持及KOL，努力經營社交平台，亦是HOY節目《健康關注組》常設主持。（IG@glorrrrr）

除此之外，她亦積極進修，近日宣布從香港中文大學營養與食品科學技術理學碩士課程畢業。（IG@glorrrrr）

麥詩敏回中大校園取畢業證書。（IG@glorrrrr）

身為「健康達人」對營養有執着 相隔12年攻讀中大碩士

麥詩敏近日手執畢業證書自拍，宣布：「🎓我碩士畢業喇!!!✨」她指熟悉她的人都會知她是「健康達人」，對營養健康超級有要求及執着，加上最近多主持健康節目，所以決定繼中醬藥膳課程之後繼續進修，便報讀了「報讀香港中文大學營養與食品科學技術理學碩士課程（MSc in Nutrition, Food Science and Technology)」

麥詩敏近日手執畢業證書自拍，宣布：「🎓我碩士畢業喇!!!✨」（IG@glorrrrr）

麥詩敏她分享校園餐。（IG@glorrrrr）

與00後做同學感覺陌生 GPA考3.65有7科A/A-

這是繼2014年科大工商管理學士畢業之後，麥詩敏相隔12年重返校園，她直言感覺奇妙，因為身邊同學全是00後，而且大家已不再像當年般列印和手抄筆記，每個人都用iPad，甚至不會帶筆，實在跟以前分別很大。麥詩敏又憶述首次考Midterm相當陌生：「望住前面個計時器嘅時候好似唔識寫字咁，好彩一做卷感覺就返返晒嚟🤭最後GPA叫做考到3.65，8科有7科A/A-都算係咁啦，證明我記憶力無衰退😂😂」不少人都留言跟她說恭喜，讚她好厲害！

這是繼2014年科大工商管理學士畢業之後，麥詩敏相隔12年重返校園，她直言感覺奇妙，因為身邊同學全是00後，而且大家已不再像當年般列印和手抄筆記，每個人都用iPad，甚至不會帶筆，實在跟以前分別很大。（IG@glorrrrr）