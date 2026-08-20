高鈞賢不滿鄰居投訴爆粗反擊　老婆公開CCTV囡囡凌晨4點大廳走動

現年42歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），前年宣布與年輕10年的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，更雙喜臨門，去年1月迎來女兒高子琳（Liona），一家三口現居於深圳。不過早前高鈞賢遭樓下鄰居發文投訴，指其女兒「沒日沒夜惡意奔跑」，製造的噪音令人無法入睡，高鈞賢隨即拍片反擊，建議對方「真的可以考慮買棟別墅」，未料引發公關災難。雖然他事後刪片並致歉，但就「寸嘴」回應：「下次會選擇學識講DXXM」。日前高鈞賢太太接力發聲，公開家中CCTV畫面， 再次掀起網民熱議！

高鈞賢一家三口。（IG圖片）

溫馨！（IG@mattkobe）

一家三口。（IG@mattkobe）

超級奶爸！（IG@mattkobe）

早前去了加拿大。（小紅書@高鈞賢）

早前有網民在小紅書發文投訴某位香港明星。（小紅書截圖）

高鈞賢太太公開約1分鐘家居CCTV片段 女兒凌晨4點幾大廳走動

高鈞賢太太Christine在IG限時動態上載了一段長約1分鐘的家居監視器（CCTV）片段，時間顯示為2026年8月14日凌晨4時48分。片中所見，18個月大的Liona赤腳在客廳與廚房飯廳之間來回行走及小跑，期間有家傭在旁照顧，高鈞賢太太配文寫道：「下次Liona凌晨起身，係咪應該將佢運住係間房🤣🤣今次我勸都勸不住，老公第一時間護女心切，不滿無理之人指住佢個18個月嘅女鬧『管好你家小孩』，對方仲要陰陽怪氣發post」，字裏行間都顯露出對鄰居的不滿，力撐老公當日是因護女心切才反擊。

高鈞賢太太公開約1分鐘家居CCTV片段。（影片截圖）

高鈞賢太太公開約1分鐘家居CCTV片段。（影片截圖）

18個月大的Liona赤腳在客廳與廚房飯廳之間來回行走及小跑。（影片截圖）

18個月大的Liona赤腳在客廳與廚房飯廳之間來回行走及小跑。（影片截圖）

高鈞賢太太反問：「下次Liona凌晨起身，係咪應該將佢運住係間房🤣🤣」（影片截圖）

Christine嬲爆反擊：「我老公和他說住別墅已經很客氣了，我老公是明星又怎樣？明星就該忍受這種大吼大叫的人嗎？」、「難道作為香港明星就活該受這種窩囊氣嗎？」（小紅書截圖）

Christine分享私下「訓話」片 18個月大女兒委屈扁嘴

除了CCTV片段外，Christine亦分享了一段「訓話」短片，片中高鈞賢抱着囡囡，Christine叮囑囡囡「唔可以再跑跑喇知唔知」，原本笑笑口的Liona即扁嘴，高鈞賢亦直言要控制：「唔可以太長時間，因為你突然之間停止佢跑呢，佢仲喊得仲勁，例如佢奔跑好嘈，你唔可以超過5分鐘囉。」Liona一邊聽一邊扁嘴，微微低頭，露出委屈的扁嘴表情，眼神無辜。而Christine亦寫上「愛女心切」，展示高鈞賢私下認真管教女兒的一面。

高鈞賢抱着囡囡，Liona原本笑笑口。（影片截圖）

被「訓話」即低頭。（影片截圖）

扁嘴。（影片截圖）

委屈。（影片截圖）

回顧事件起源：高鈞賢被樓下鄰居投訴長期噪音擾民

整場爭議起源於早前有網民在小紅書發文：「住在一個不認識的香港明星家樓下，長期小孩子奔跑以及走路跺腳，凌晨跑一大早跑，根本睡不着，要怎麼辦？」不少網民推斷出該港星是目前定居深圳的高鈞賢。護女深切的高鈞賢隨即以《拒絕網絡暴力》發文澄清，他在片中承認家中確有一個「不受控的生物」，即18個月大的女兒，並解釋由於一家人剛從加拿大旅遊，受嚴重時差影響，導致女兒半夜未能入睡：「要讓一個一歲半半夜精神百倍的寶寶，原地不說話不走靜下來，難度比拯救地球還大。」為了減低音量，高鈞賢在家中已鋪設加厚軟墊，並將枱腳、凳腳包好，強調已盡力做好防護措施。

高鈞賢拍片澄清。（影片截圖）

他在片中承認家中確有一個「不受控的生物」，即18個月大的女兒，並解釋由於一家人剛從加拿大旅遊，受嚴重時差影響，導致女兒半夜未能入睡。（影片截圖）

高鈞賢展示家中鋪設的加厚軟墊，以及包好凳腳的防護措施。（影片截圖）

高鈞賢拍片澄清反擊 「買別墅論」引發公關災難

高鈞賢透露鄰居曾上門溝通，當時態度已相當不友善，但他仍盡量保持客氣，最後他更反擊指摘投訴者：「如果對聲音真的是敏感，連一點正常的活動動靜都接受不了，其實深圳有很多房子，真的可以考慮買棟別墅，這樣上下左右都保證絕對是清靜的。」並嚴厲譴責鄰居將鄰里糾紛演變成網絡公審，甚至煽動網民攻擊其妻女的行為。他強調，作為丈夫和父親，保護家人是他的底線，絕對不接受任何形式的網絡暴力，並保留法律追究的權利。不過高鈞賢的「別墅論」一出，不但未能平息風波，反而火上加油，大批網民紛紛留言指責他推卸責任，更有網民笑他為「別墅哥」。

「買別墅論」引發公關災難。（影片截圖）

強調保護家人是底線。（影片截圖）

有網民指閉路電視畫面中根本看不到全屋防護。（影片截圖）

高鈞賢最終刪片致歉 寸爆反擊：下次會選擇學識講DXXM

面對這場公關災難，高鈞賢最終刪片，並承認言論過火道歉，但就寸爆反擊：「對於我嘅言語道歉🙏🏻在半年前樓下嗰位50幾歲男人上嚟敲門，用粗口鬧我三個月嘅女女，我選擇叫佢報警，而他掉頭走嘅時候串咗佢一句建議佢買別墅。點知半年後佢哋仍然沒有報警，本身是我們男人之間的事情，佢太太選擇小紅書寫咗呢一個po，我見到確實令我情緒有起伏，我在這裏也對不起所有人🙏🏻但係邊個夠膽沒有充足證據欺負我個女，我下次會選擇學識講DXXM，再一次對唔住，我確實仲未有錢買別墅😅但我會繼續努力工作💪🏻」。

高鈞賢最終刪片，並承認言論過火道歉，但就寸爆反擊。（IG截圖）

高鈞賢護女心切。（IG@mattkobe）

慶祝父親節。（影片截圖）