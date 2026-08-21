前TVB小花今年宣布離巢　轉行做香薰治療師亮相HOY TV手法極專業

前TVB小花李君妍今年6月發文宣布離開效力長達16年的TVB。日前她更以香薰治療師的全新身份，登上HOY TV節目介紹香薰治療，親自講解及示範香薰療法，展現出極具說服力的專業形象，並展現出人生新篇章的一面。李君妍是TVB少數的打女，2009畢業於第24期無綫電視藝員訓練班，至2011年因TVB內部招募武打演員，有武術根底的她一邊參與武術選秀節目《功夫新星》，一邊跟李嘉、楊盼盼等習武。入行以來，李君妍大多演警察、護士、收銀員及學生等閒角，其後終於憑劇集《心理追兇 Mind Hunter》、《特技人》、《她她她的少女時代》開始較多人留意，於《大步走》中更飾演「港版蘿拉」。

無綫藝人李君妍，今日（1日）發文宣布離開效力16年的無綫，她表示：「ByeBye 5月 ByeBye TVB」。（IG@ lolaaurora）

李君妍貼出員工證，又透露：「多謝舊公司多謝每位舊同事，不過當一個地方已經不能令到你繼續再成長，就係時候要轉變了。」（IG@ lolaaurora）

李君妍亮相HOY TV。（截圖）

李君妍亮相HOY TV。（截圖）

李君妍近年積極裝備自己，其中一個新發展是做健身教練。（IG@ lolaaurora）

空降HOY TV做專家

在HOY TV節目《健康關注組》中，李君妍摒棄昔日無綫劇集中的配角形象，換上乾淨利落的治療師造型，化身客席專家。她於鏡頭前表現鎮定且口齒伶俐，向主持及觀眾詳細解說不同精油的化學成分與功效，包括如何利用植物精油紓緩都市人常見的壓力、失眠及偏頭痛等問題，對各類精油的調配比例及禁忌如數家珍。

李君妍亦是香薰治療師。（IG@ lolaaurora）

李君妍創立了自己公司。（IG@ lolaaurora）

李君妍：「能夠更深入同人交流、幫助他人嘅領域。希望未來嘅日子更加豐盛幸福，感謝大家一路以嚟嘅支持和理解」（IG@ lolaaurora）

化身客席專家親示範手法

除了理論知識扎實，李君妍在現場進行實操示範時手法亦非常精準流暢。她親自為主持示範穴位按壓與香薰淋巴排毒手法，由點油、開穴到順著肌肉紋理推按，動作一氣呵成且力道均勻，完全展現出國際認可治療師的專業架勢。主持亦在節目中大讚其手勢到位、瞬間令人放鬆，令不少網民及觀眾耳目一新，直指她轉型非常成功，演藝圈外同樣能獨當一面。

表現專業！（截圖）

表現專業！（截圖）

表現專業！（截圖）

表現專業！（截圖）

表現專業！（截圖）

李君妍是TVB少數的打女，2009畢業於第24期無綫電視藝員訓練班，至2011年因TVB內部招募武打演員，有武術根底的她一邊參與武術選秀節目《功夫新星》，一邊跟李嘉、楊盼盼等習武。（TVB）

李君妍於《特技人》的表現備受注意。（TVB）

在《大步走》飾演港版蘿拉。（TVB）

於《她她她的少女時代》演姣精入型入格，因而被罵。（TVB）

坦言冇幕前工作怕被淘汰 曾主動「敲門」遭監製即時閂門拒絕

近年無綫減少開劇，她曾直言擔心被淘汰，今年4月接受《01娛樂》訪問時不諱言對演藝生涯感到迷惘，因自1月劇集殺青後已冇新的幕前工作，感觸地說：「其實我自己幾年前已經睇到個前景，所以自己都就考咗教練牌同香薰治療，準備住自己可能第時真係多咗一啲長時間未有工作開嘅時候，都俾自己有第二手準備，教練工作暫時一個禮拜都有五日，都好開心教啲小組嘅班，同埋一對一做啲痛症嘅治療。」被問會否去監製房「敲門」，她說自己較為內向，亦試過因為在走廊走動，與監製有眼神接觸，對方隨即閂門，令她十分難受，不敢再打擾。

李君妍4月時曾透露自己一月後已冇幕前工作，自己都擔心被淘汰，故一直謀後路。（資料圖片/葉志明攝）

不過，上月李君妍曾向《01娛樂》表示合約尚有幾年，但預想到隨時會被淘汰，故積極謀後路，沒想到兩個月後就宣布離巢。而近日播映的《香港探秘地圖》中她亦有份演出，她亦有出席宣傳活動。