一代笑匠移居大馬被傳賺到發達　親回「1億身家」傳聞：係2億！

現年68歲的「阿燦」廖偉雄，90年代末淡出幕前轉行從商，其後更深耕有機農業發展「亞燦米」。近年他正式將重心及生活移居馬來西亞，發展飲食生意且越做越大，搖身一變成「大馬飲食大王」。

澄清緋聞。（小紅書截圖）

由於餐飲業務蒸蒸日上，外界一直瘋傳廖偉雄在大馬投資餐飲早已「賺到發達」，身家更高達過億。對此，廖偉雄日前回應傳聞時再次展現其招牌式幽默，笑稱：「外界傳我有1億身家，實在太低估我了！我想澄清，實際上是2億！一個是失憶，一個是回憶！」一句簡短的自嘲與機智回應，瞬間逗樂不少網民，亦展現出他一貫隨和樂天的心態。

2億身家。（小紅書截圖）

原來係咁。（小紅書截圖）

積極拓展餐飲王國 試水溫賣魚蛋

事實上，廖偉雄近年在大馬的生意大有動作，更在吉隆坡斥資打造佔地達1.5萬呎、高4層樓的「七星級」綜合性飲食娛樂基地，集中西餐廳、酒吧、Live Band舞台及私房菜於一身，規模相當龐大。除了大型餐廳，他亦繼續進軍在地街頭小食，早前更拍片宣傳其最新的魚蛋攤位生意，親力親為示範製作純魚肉魚蛋，飲食王國版圖不斷擴大。

廖偉雄在馬來西亞吉隆坡開設1.5萬呎、4層高的綜合性飲食娛樂基地。（截圖）

廖偉雄落車行路氣場十足。（影片截圖）

廖偉雄大方澄清自己並非車主。（影片截圖）

曾受健康問題困擾 留銀鬚現身狀態精神

雖然事業發展順遂，但廖偉雄的健康狀況亦曾令人擔憂。他曾透露自己面臨左腳中風及右腳痛風的困擾，甚至一度出現左下頜麻痹及左腳失去知覺的情況，幸好及後經中醫針灸治療後，身體已恢復六至八成。