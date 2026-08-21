70歲愛妻號慶祝結婚45周年攬初戀太太放閃　二千萬豪宅寫老婆名下

現年70歲的鄭丹瑞（旦哥）與初戀太太「沙律」由讀書時期相戀至今，結婚多年依然恩愛如初，是圈中公認的模範夫妻。日前兩人迎來結婚45周年的「藍寶石婚」，特意到日本東京旅行慶祝！

幸福！（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞一家。（IG@zanetacheng）

旦哥同太太育有兩位千金。（IG@zanetacheng）

旦哥慶祝70歲生日！（IG@zanetacheng）

慶祝70歲生日！（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞慶祝結婚45周年藍寶石婚 東京塔夜景下攬妻放閃

旦哥在社交平台曬出夫妻合照，並寫道：「45年@藍寶石」，相中所見，兩人去到位於東京麻布台之丘的熱門餐廳Janu Grill用膳，餐廳更特別送上寫有「Happy Wedding Anniversary」的精緻甜品祝賀。旦哥攬住太太合照，背景正是東京塔，閃爆一眾網民！

慶祝結婚45周年。（IG截圖）

慶祝結婚45周年。（IG截圖）

慶祝結婚45周年。（IG截圖）

鄭丹瑞2,000萬大坑豪宅寫老婆名下 榮升公公享受湊孫樂

旦哥與太太自1981年結婚至今恩愛如昔，即使時至今日也會十指緊扣行街。旦哥曾是電台高層，亦當過電影導演、監製，在娛樂圈打滾多年總會遇到不少誘惑，他曾坦承年輕女子一定有吸引力，但認為太太一直很支持他，而且是唯一可治他的女人，因此認定「一生只愛太太一個」，而他亦做到零緋聞，有指他將位處大坑市值二千萬的豪宅也寫在老婆名下。兩人育有兩位千金，分別是大女鄭瑤（Zaneta）及細女鄭珉（Amanda），當中鄭瑤前年9月與金融才俊男友Jacob正式註冊結婚，今年3月順利誕下一女，榮升公公的旦哥不時分享湊孫女的溫馨日常，有孫萬事足！

三代同堂！（IG@zanetacheng）

溫馨！（IG@zanetacheng）

溫馨！（IG@happyeggba）

有孫萬事足！（IG@happyeggba）