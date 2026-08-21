64歲馬景濤見小26歲女友父母　與準外父同齡　同框畫面被指像兄弟

64歲台灣資深演員馬景濤，近年與小26歲女友Jane感情穩定。兩人愛得高調，經常在社媒分享甜蜜日常互動。



近日Jane再曬出馬景濤回老家拜訪父母的照片，巧合的是，馬景濤與Jane父親同為64歲，兩人在餐桌前把酒言歡，畫面曝光後讓不少網民直呼：「根本像兄弟！」

年輕時的馬景濤相當俊俏。（劇照）

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經歷過兩段婚姻的馬景濤，在離婚後與現年38歲的Jane已穩定交往三年。據悉，Jane原本就是馬景濤的忠實粉絲，從小便和弟弟一起追看他的經典戲劇。後來雙方經由朋友牽線相識並擦出愛火，感情發展至今相當穩固。

面對外界對這段「忘年戀」的種種議論，Jane過去曾坦言，由於馬景濤與自己的父親同歲，她曾被部分酸民質疑是否有「戀父情結」或另有所圖。對此，她霸氣回應：

我的人生劇本，我自己執筆！

強調生活是自己在過，完全不需要理會旁人的眼光。

Jane也透露，父母對這段感情並不反對，「他們開明、善良、無私，只要我幸福就好。」至於未來是否有結婚計劃，她認為兩人的感情早已升華為家人，那張結婚證書並不是最重要；加上若要辦理結婚，還需涉及台灣和中國大陸相關的繁瑣程序，因此暫時沒有此打算。

而針對生子話題，Jane大方坦言馬景濤其實非常想要孩子，但她認為目前時機尚未成熟，現階段兩人希望先踏實過好當下的生活。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】