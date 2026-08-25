前主播林可瑩容家耀公開戀情　曬拍拖旅行合照放閃：最佳旅伴

無綫新聞前主播容家耀、林可瑩，自二人兩、三年前仍在電視台時，已常常被指是一對，網民更指他們主持《探古尋源》時如像攞正牌拍拖。昨日林可瑩在社交平台上載外遊照，當中包括與男友容家耀搭膊頭影的合照、機場打卡照等，當然亦不少得多張男友視角照，並形容對方是「best travel buddy（最佳旅伴）」，正式公開戀情。網民都留言：「官宣😮」、「係咪公開？😂🤔」、「好襯呀❤️」

無綫新聞前主播容家耀、林可瑩，自二人兩、三年前仍在電視台時，已常常被指是一對。（IG@ hylam_xxi）

近日林可瑩在社交平台上載外遊照，當中包括與男友容家耀去旅行的合照，男方搭住她膊頭。（IG@ hylam_xxi）

林可瑩與容家耀好合襯，女方更指男方是她的「最佳旅伴」！（IG@ hylam_xxi）

明顯由容家耀操刀的「男友視角」照。（IG@ hylam_xxi）

靚靚自拍！（IG@ hylam_xxi）

首度離巢已透露「親如家人」 爆初入行落淚獲容家耀遞紙巾安慰

容家耀與林可瑩皆兩度加入及離開無綫新聞，早在2022年容家耀首度離開時，林可瑩已發文形容對方「親如家人」，透露：「記得剛進公司 曾經因為自己做現場直播的表現未如理想而在廠外哭了好一會兒 他是第一個遞紙巾 願意分享經驗的人 到後來陪我經歷了無數個通宵 試過一起通宵收工 撐著累透的身軀出外景 那些點滴 當時很苦 但現在 一切一切想起都很美好。」

容家耀與林可瑩皆兩度加入及離開無綫新聞。（IG@ hylam_xxi）

早在2022年容家耀首度離開時，林可瑩已發文形容對方「親如家人」，透露：「記得剛進公司 曾經因為自己做現場直播的表現未如理想而在廠外哭了好一會兒 他是第一個遞紙巾 願意分享經驗的人。」（IG@ hylam_xxi）

TVB盆菜宴同框洩蜜 林可瑩IG長期置頂與容家耀合照

至2024年，二人已在TVB盆菜宴洩蜜，二人在席間孖住搵陳展鵬、蔡誌恩等藝人合照；同年10月林可瑩離巢。2025年，女方在IG分享合照，指：「每次見面都會勾起一齊拍節目嘅回憶。」同年底輪到容家耀離巢，此時已離開無綫新聞部逾年的林可瑩，貼出多張二人一同報新聞以及主持新聞專題的照片，並寫下：「Can’t believe we’ve been the ultimate work duo all these years. Endless laughter in the studio, epic shooting days, and memories I’ll treasure forever🎥🎤🥰 Wishing you endless success and happiness in your next chapter⭐️（難以相信，這些年來我們一直是最合拍的工作夥伴。錄影廠裡無數的歡笑、一次又一次難忘的拍攝日，以及那些我會永遠珍藏的回憶，都令人感恩。祝願你在人生下一個篇章中，收穫無限成功與幸福。）」這個帖文至今仍然是林可瑩IG的置頂帖文，足見容家耀在她心目中很有分量。而近日，她更終於大方分享多張拍拖旅行照片，獲得網民祝福。

至2024年，二人已在TVB盆菜宴洩蜜，二人在席間孖住搵陳展鵬、蔡誌恩等藝人合照。（IG@ hylam_xxi）

容家耀離巢，此時已離開無綫新聞部逾年的林可瑩，貼出多張二人一同報新聞以及主持新聞專題的照片，形容「錄影廠裡無數的歡笑、一次又一次難忘的拍攝日，以及那些我會永遠珍藏的回憶，都令人感恩。」（IG@ hylam_xxi）

這個帖文至今仍然是林可瑩IG的置頂帖文，足見容家耀在她心目中很有分量。（IG@ hylam_xxi）

二人離巢後各自發展 林可瑩轉戰商界容家耀加盟港台

林可瑩兩度離開無綫新聞部，翻查資料，她正擔任私人客戶服務業務發展助理經理；至於容家耀，則強勢加盟香港電台新聞部。

林可瑩兩度離開無綫新聞部，翻查資料，她正擔任私人客戶服務業務發展助理經理。（IG@ hylam_xxi）

容家耀2025年7月宣布加入香港電台新聞部。（IG@ kenny.yungky）