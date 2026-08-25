張員瑛安俞真@IVE疑組首個雙人小分隊　神秘新帳號曝光僅追蹤兩人

韓國當紅女團IVE所屬社STARSHIP娛樂近日無預警開設全新官方帳號，最耐人尋味的是，該帳號目前只獨家追蹤兩位人氣王——張員瑛與安俞真！消息一出全網都在瘋傳這對人氣爆棚的「雙塔組合」即將以小分隊形式震撼出道！



韓國當紅女團IVE。（IG@ivestarship）

IVE人氣王張員瑛。（IG@for_everyoung10）

IVE成員安俞真。（IG@_yujin_an）

神秘黑白預告引爆期待

該新帳號日前發布一條氣氛感滿滿的神秘預告片，文案僅留下韓文「안녕」（你好）二字。影片以黑白分屏呈現兩部電話同時響起，伴隨兩隻手接起電話，片尾更響起張元英與安俞真的韓語打招呼聲音。畫面全程不露人臉，卻靠二人聲線營造出極強懸疑感，極具視覺與聽覺衝擊力。最令粉絲瘋狂的是，該帳號的追蹤名單除了IVE官方帳號之外，其餘只追蹤了安俞真與張員瑛二人。作為隊內身高、顏值與氣場均屬頂級配置的「雙塔」，二人自時期已累積無數粉絲，若合體推出小分隊，絕對是扔向樂壇的重磅炸彈！

該帳號目前只獨家追蹤張員瑛與安俞真。（IG截圖）

影片以黑白分屏呈現兩部電話同時響起。（IG@ive_exhibition）

出現的兩隻手會是安俞真與張員瑛嗎？（IG@ive_exhibition）

粉絲洗版狂歡激讚

網絡隨即掀起洗版式狂歡，大批粉絲激動留言：「啊啊啊啊是宥元小分隊嗎我的天！」、「我要哭了！真的小分隊嗎？」更有粉絲直言，若小分隊屬實，將是經理人公司歷來「最正確的英明決策」。IVE自2021年出道以來成績彪炳，多張專輯銷量突破百萬，本土打歌節目橫掃83個一位，更創下多達6首Perfect All-Kill的驚人紀錄。兩位人氣王若強強聯手，無論音樂話題還是商業價值均肯定無敵。現時官方雖未正式公布細節，但一眾Dive（IVE粉絲名稱）早已引頸以待，隨時準備迎接這對世紀小分隊出擊！

二人CP人氣極高。（微博圖片）

粉絲洗版狂歡激讚。（IG截圖）