金秀賢停工16個月洗脫罪名首復出！現身印尼身材消瘦90度鞠躬謝粉

憑韓劇《淚之女王》事業再創高峰的韓星金秀賢，自去年3月捲入與已故女星金賽綸的未成年戀情風波後，停工長達約1年4個月。隨著司法調查證實相關涉案證據均屬AI偽造、造謠者遭警方逮捕起訴後，金秀賢終於洗脫罪名，全面重啟演藝事業。



金秀賢洗脫罪名後首復出現身印尼活動。（網上圖片）

金秀賢洗脫罪名首復出

近日，金秀賢獲邀現身印尼雅加達MNC Studios，出席當地最大民營電視台RCTI創台37周年的特別直播盛典《Mahakarya RCTI 37》。這亦是他自風波後首度公開亮相，吸引了全球粉絲的高度關注。

金秀賢著白色西裝亮相活動。（網上圖片）

金秀賢抵達現場時，獲得MNC集團聯席首席執行官與RCTI總裁親自迎接到場，給予最高規格禮遇。盛典當晚，金秀賢著白色西裝亮相，展現男神氣場。他在節目中以韓語親切向現場觀眾問好，全程面帶微笑。金秀賢更多次向粉絲主動揮手、比心回應粉絲，甚至特意折返與等候多時的粉絲近距離互動。

金秀賢與節目主持人合照狀態大勇。（IG@irfanhakim75）

金秀賢獻唱緊張走音

在節目中，金秀賢除了送上代表「永恆的愛」的韓國傳統木雕鴛鴦擺設贈予印尼女星外，更登台深情獻唱其主演經典韓劇《Dream High》的插曲《Dreaming》。演唱期間他雖然一度節拍稍快、尾音略有走音，但隨即迅速回穩。演唱完畢後，他更面向全場觀眾做出90度深鞠躬致謝，誠懇態度打動全場，引不少粉絲感動落淚。

金秀賢深情獻唱韓劇《Dream High》插曲。（IG@hansontjung）

金秀賢身材消瘦引粉絲心痛

不少透過直播觀看表演的粉絲留意到，沉寂一年多後的金秀賢身形明顯消瘦不少，紛紛留言表示心痛，同時亦為其久違的公開露面感到無比激動。其經紀公司隨後亦公開其後台照，只見金秀賢被送來的花束與禮物環繞，鮮花比出V字手勢，笑容燦爛，宣告正式全面恢復活動。