譚玉瑛擔心被外界誤會「性冷感」：我未試過色迷迷咁望住一個男人

新城知訊台全新節目《放飯ICU》由譚玉瑛、林柏希及何基佑主持，首集邀請資深藝人麥長青（麥包）作嘉賓。訪問中，麥包坦言入行多年最希望拍攝一部擔正主角、並擁有專屬海報的作品，圓滿他的演員夢；主持林柏希原來廿年前因何基佑「護照過期」而意外獲得飛新加坡訪問Kylie Minogue的機會，譚玉瑛則不停指正兩人而被喚作大家姐。

新城廣播全新節目《放飯ICU》主持林柏希、譚玉瑛及何基佑。（公關提供）

林柏希臨陣頂位得到專訪巨星機會

林柏希憶述廿年前某晚突然接到公司通知，問他是否有護照，並要求他翌日早上飛往新加坡。事緣本來負責訪問澳洲歌手Kylie Minogue的男同事，發現自己的護照過期，林柏希臨時頂上，不但成功完成訪問，還全程包食包住在新加坡度過了整個周末。他笑言：「多謝你何基佑，好彩我跟住就頂咗你嘅《Hey 早晨》。」何基佑亦表示自此之後，每次出埠前都會檢查護照有效期，避免再犯同樣錯誤。

林柏希臨陣頂位得到專訪巨星機會。（公關提供）

效力TVB多年對男藝人零心動

另一主持譚玉瑛在TVB多年，她坦言從未對任何男藝人產生過心動感覺，擔心被外界誤會自己「性冷感」。她說：「我從來都未試過色迷迷咁望住一個男人。」她強調並非對感情冷漠，只是較少表露情緒。她又提到，身邊有些朋友是「戀愛腦」，需要從伴侶身上獲得大量安全感，但她自己則較為理性，不會過度依賴對方。

（左起）何基佑、麥長青（麥包）、譚玉瑛及林柏希。（公關提供）

麥包渴望擁有一張專屬海報

麥包在節目中坦言，演員是自己的終身職業，雖然近年拍戲機會不多，但只要有合適角色，仍然希望重返劇組拍攝。他說：「我的願望就是有一張屬於自己的海報。」林柏希追問是否代表想演主角，麥包坦言，當然希望成為主角，但能否實現是另一回事，最重要是完成一部真正屬於自己的代表作。

麥包渴望擁有一張專屬海報。（公關提供）

感激恩師劉仕裕賞識

他又提到，自己17歲便加入TVB，至今工作超過30年。回顧早年拍攝《兵權》，他特別感謝劉仕裕賞識，讓他在訓練班畢業後參與演出，並視對方為TVB其中一位恩師。談到心目中的理想角色，麥包表示一直希望飾演警察。他透露當年有做演員及警察兩大志願，後來終於入了TVB，所以希望能飾演警察圓夢。

麥包麥長青到新城廣播受訪，做《放飯ICU》的第一集嘉賓。（公關提供）

譚玉瑛與麥包合作多年情如家人

譚玉瑛重提麥包與黎芷珊過往在工作上經常意見不合，事情過後便不會互相記仇。他大爆金句：「記住事件令人進步，記住仇恨，只會令自己不快。」譚玉瑛表示，過往與麥包合作兒童節目多年，彼此猶如家人，當年她首次派利是，就是給麥包的一對子女。對於外界經常將藝人談論TVB解讀為「鬧TVB」，麥包表示，自己從未否定培養他的公司，只是談及制度及工作經歷。他感謝TVB提供機會，亦感激當年身邊前輩和工作人員的教導，認為今天的自己，是多年來不斷學習和累積的成果。

譚玉瑛與麥包合作多年情如家人。（公關提供）

即場「教訓」男主持

節目中，譚玉瑛亦展現其「大家姐」本色，現場「教訓」兩位男主持。對於工作上的錯誤，她直言一定會即時指出。她又指麥包「講嘢永遠都係錯」，麥包憶述當年眾人爭論時曾互罵「鬼唔望你一世做主持冇得做戲」，重視生活享受的譚玉瑛直言正中下懷，拍劇太辛苦不適合她。何基佑及林柏希亦認同，與譚玉瑛合作雖然壓力不少，但在她身上看到對工作的嚴謹態度，值得後輩學習。