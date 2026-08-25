郭可盈林文龍陪愛女放榜 　Tania見成績驚喜掩嘴獲父母夾擊獻吻

前TVB花旦郭可盈自從下嫁林文龍並誕下愛女林天若（Tania）後，便淡出幕前專心相夫教女。在媽媽的悉心栽培下，Tania自小品學兼優，是圈中出名的「學霸星二代」。近日適逢英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）放榜，郭可盈與林文龍親自陪愛女迎接成績，更將放榜一刻的驚喜畫面記錄下來！

恩愛。（IG@khy_official）

經常周圍飛歎世界。（IG@khy_official）

郭可盈一家去旅行。（IG@khy_official）

一家三口溫馨合照。（IG@khy_official）

Tania見成績驚呆 父母齊豎拇指兼獻吻

郭可盈昨日（24日）在社交平台分享Tania領取成績單的影片。影片中，郭可盈與林文龍緊張地坐在愛女兩側，當Tania打開成績單的瞬間，她驚喜得即時用雙手掩口，雙眼圓睜，一副不敢置信的模樣。

看到女兒的反應，身旁的林文龍與郭可盈亦跟住露出超驚喜的表情。雖然未有公開實際分數，但兩夫婦興奮地齊齊豎起大拇指，更情不自禁地左右夾擊親吻愛女面頰，場面溫馨感人，單看表情已能猜到Tania的成績必定非常出眾！

Tania 偷偷望成績單。（IG@khy_official）

大家好驚喜。（IG@khy_official）

豎起大拇指讚好。（IG@khy_official）

郭可盈感欣慰：感受到你的自律與努力

郭可盈隨後發文，對女兒的佳績感到無比欣慰：「作為父母，感受到你的自律努力、全力以赴的過程，而獲得亮麗的成績，真的感到欣慰！」 她又感謝神的引領，寄語女兒好好享受這一刻的喜悅，未來繼續加油進步，成為一個優秀善良的人：「Keep it up ! Be a great and nice person 😊」。

當日，一家三口更參與了學校舉辦的「IGCSE 2026優異成績頒獎典禮」，並與創校總校長兼學校顧問劉筱玲博士合照留念。

豎起大拇指讚好。（IG@khy_official）

父母錫一啖。（IG@khy_official）

自小品學兼優 林文龍只望愛女簡單幸福

16歲Tania的學霸之路絕非一朝一夕，她小學時期已連續三年獲學科冠軍兼獎學金。升中後成績依然名列前茅，中一更曾獲選班長及奪得「校長獎」（Headmistress Award）。郭可盈曾表示，比起頂尖的學業成績，她更欣慰女兒擁有「自動自覺、主動享受學習」的態度。除了讀書叻，Tania亦多才多藝，精通彈琴、畫畫、唱歌及跳舞。她曾透露長大後想從事音樂相關工作，對做演員亦抱有好奇。不過，爸爸林文龍就曾坦言不希望女兒入行，認為做個簡簡單單的人才是最幸福。

林天若細細個已幫手賣旗，好乖女。（IG：@khy_official）

同框似姊妹。（IG@khy_official）