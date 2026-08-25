可人Kelly與假富豪「東張安德尊」郭總合照收禮 疑關係匪淺急回應

《東張西望》上周揭露了渣男「郭總」充大頭鬼，對40歲女保安Tammy騙財騙色的事件，苦主怒斥對方：「衰人，扮晒有錢佬，為咗討好我，騙財騙色，我真係有眼無珠識錯佢！」郭總自稱富甲天下並經營多間公司，與李嘉誠傾生意、搵高海寧做代言人，又會拖篋帶100萬人民幣現金出街，由於他用「銀彈攻勢」對Tammy展開猛烈追求，Tammy便與他發生關係，不過最終她一步步發現郭總根本只是空心老倌，不但冇錢，贈送的名牌全是假貨！然而，訪問出街後焦點卻落在「郭總」打扮上，Tammy指他喜歡穿金戴銀及扮古代皇帝，平時又愛穿浮誇鮮色西裝，梁敏巧問她：「即係著到好似安德尊咁？」Tammy：「係啊，類似啦！」梁敏巧聽完後立即笑場，需要一度暫停訪問說：「笑咗，唔好意思。」

苦主Tammy怒斥渣男「郭總」。(節目截圖)

「郭總」喜歡穿著浮誇的鮮色西裝。(節目截圖)

「渣男」郭總真係似安德尊？(節目截圖)

苦主人財兩失。(節目截圖)

觀眾都很想一睹這位打扮酷似安德尊的郭總，不過《東張》就打了格，但由於郭總打扮非常高調，故很快已有網民找出Tammy及郭總的合照，令二人真樣曝光。之後網民找出更多合照，發現前陣子因去馬場活動被指「只幫自己P圖而冇幫方媛P圖」的劉子儀（可人Kelly），都與郭總有關係。可人Kelly被翻出2021年與郭總的合照，二人在一個單位內，郭總以「名偵探柯南」打扮現身，桌上有三層的英式下午茶，心形杯的飲料，可人Kelly身旁還有一大束紅色鮮花，未知是否由郭總所送。

藝人劉子儀（可人Kelly）早前在社交平台分享多張在馬場偶遇郭富城、方媛及樂易玲的照片。（threads）

可人Kelly分享了方媛無濾鏡的原圖，被網民質疑每張只會P圖P自己及身旁女友人。（threads）

可人Kelly澄清：「當時就急得滯，跟住就唔好考慮得咁周到，跟住就直出咗咁樣。」可人表示平時自己的照片亦沒有P圖，所以沒有考慮到這一點。（資料圖片）

可人Kelly指自己冇P圖習慣，但下次揀相會小心。

合照過度修圖而凹陷變形。（threads）

可人Kelly發文時寫下：「感謝郭總光臨天空之城！還特別有心送來月餅！天王你都有份啊！快來拿月餅啊～」此外，2023年1月1日元旦，可人Kelly高調宣布新年換新車，分享了自己與一部鮮藍色跑車的合照，更於帖文寫上：「祝願我朋友圈每一位朋友都可以心想事成（幫可愛嘅郭總賣個廣告）」其言論似乎暗示其新跑車與郭總有關，加上「郭總」曾對女保安聲稱自己是租車公司老闆，未知可人Kelly是否向對方購入，抑或對方所贈？由於可人Kelly容貌曾有「翻版林志玲」稱號，並且常常不吝嗇展示其驕人身材，網民都擔心她與郭總關係匪淺，恐已受對方所騙，表示：「睇Tammy 既往積⋯⋯⋯馬場Kelly 應該都…」

可人Kelly被翻出2021年與郭總的合照，二人在一個單位內，郭總以「名偵探柯南」打扮現身，桌上有三層的英式下午茶，心形杯的飲料。（fb@可人Kelly）

可人Kelly身旁還有一大束紅色鮮花，未知是否由郭總所送。（fb@可人Kelly）

2023年1月1日元旦，可人Kelly高調宣布新年換新車，分享了自己與一部鮮藍色跑車的合照，更於帖文寫上：「祝願我朋友圈每一位朋友都可以心想事成（幫可愛嘅郭總賣個廣告）」其言論似乎暗示其新跑車與郭總有關。（fb@可人）

可人Kelly樣貌靚過Tammy，加上身材出眾，網民擔心她已被「郭總」所騙。

不過，今日（25日）可人Kelly就急發聲明，澄清與郭總的關係，她指對方是「正常商業活動賓客」，二人只是商業活動上禮貌往來，無任何私下財務及私交關係，並於2023年7月後已再無任何聯絡及交集，稱：「過往社群宣傳文案純屬當時店家對活動賓客及贊助之商業公關禮貌，請外界切勿過度解讀。」可人Kelly更強調自己是「獨立清醒，專注事業」，表示：「本人多年來專注於醫美及個人事業發展，擁有完全獨立的商業判斷力與經濟能力。感謝各位粉絲與朋友的關心，外界切勿隨不實報導起舞。特此聲明，此後將不再對此事作任何回應。」

可人Kelly就急發聲明，澄清與郭總的關係。（Ig@kellybaby603）

她指對方是「正常商業活動賓客」，二人只是商業活動上禮貌往來，無任何私下財務及私交關係，並於2023年7月後已再無任何聯絡及交集，稱：「過往社群宣傳文案純屬當時店家對活動賓客及贊助之商業公關禮貌，請外界切勿過度解讀。」（fb@可人Kelly）