張錦程承認與前氣質女神張延結束20年婚姻　傳價值觀差異分居多年

現年60歲的資深演員張錦程，近年憑電視劇《那天盛夏我們綻放如花》、《日落下的彩虹》及電影《我談的那場戀愛》等作品再次引起關注。然而事業順利的同時，其婚姻生活卻告一段落。張錦程日前向傳媒承認已與結婚逾20年的內地藝人妻張延正式離婚，回復單身。

張延跟港星張錦程於2004年結婚，至今育有一女。（網上圖片）

張錦程承認前年與張延結束20年婚姻。（葉志明 攝）

社交平台久未同框 中港兩地各自生活

近年張錦程的社交平台大部分均為工作相關內容，鮮有分享家庭生活，與太太張延同框的照片早已絕跡。有指二人因相處困難及價值觀差異導致關係破裂，已分居多時並於中港兩地各自生活。直至數年前女兒張耕夢（18歲）成年並前往紐西蘭升讀大學後，二人決定正式辦理離婚手續。對於離婚傳聞，張錦程以短訊簡短回覆「是！」，承認前年已回復單身，其餘細節則未有回應。

在《笑看風雲》中，張延跟古巨基最終成為一對。（網上截圖）

張延外貌隨住歲月改變，但擁有幸福婚姻，其他也沒有所謂。（網上圖片）

隨着年齡增長，張延亦無可避免要演出大媽的角色。（網上圖片）

拍節目認識求婚三次抱得美人歸

張錦程與張延於1996年因合作主持《繞着神州走》認識，至2001年重逢後展開戀情。 張錦程拍拖3年間曾三次向張延求婚，最終以滿門鮮花打動對方。二人於香港註冊結婚，當時好友張家輝、關詠荷夫婦及黃智賢均有到場觀禮，婚後翌年誕下女兒。張延過去受訪時曾大讚張錦程懂得製造驚喜，包括親自將蛋糕從香港捧上火車帶到廣州為她慶生。惟這段維持了逾20年的中港婚姻，最終仍因價值觀差異畫上句號。

張延在《刑事偵緝檔案》中飾演小三，最終被情夫元配殺死。（網上截圖）