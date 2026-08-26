綜藝當紅男星被爆婚內出軌　密會紅髮妹7小時謹慎到拉窗簾防偷拍

近日知名內地男藝人包貝爾日前陷入婚外情風波，八卦媒體「劉大錘」於8月25日預告有重量級男星「軌道有點偏」，隨後在8月26日發布影片，公開指控包貝爾疑似於婚內出軌。



包貝爾夫婦。（微博圖片）

八卦媒體「劉大錘」爆料內地藝人包貝爾出軌。（微博圖片）

同食火鍋前後腳返酒店 曾多次傳出軌爭議

據爆料影片顯示，8月中旬一名紅髮美女現身包貝爾入住的酒店。次日晚上兩人前後腳前往同間火鍋店，用餐至凌晨1時許各自離開。女方在返回房間途中發送短訊，3分鐘後包貝爾便抵達其房門前。他在謹慎地拉上走廊窗簾後才進門，直到翌日清晨8時才離開，兩人獨處超7小時。面對網民對真實性的質疑，劉大錘自信宣稱每次出手皆為實錘。

包貝爾被爆婚內出軌。（影片截圖）

包貝爾被爆在酒店密會紅髮女七小時。（影片截圖）

包貝爾與女子同食火鍋前後腳返酒店。（影片截圖）

事實上，包貝爾過去曾多次捲入桃色傳聞。早在2019年及2021年，他便兩度傳出出軌疑雲，當時其工作室均透過法律手段維權。而在2023年3月，他又被拍到深夜於酒吧門前與短髮女子拉扯，隨後他在朋友圈澄清該女子為妻子包文婧，惟因長相不符而遭廣大網民質疑。

紅髮女進入房間三分鐘後，包貝爾就緊隨其後進入房間。（影片截圖）

包貝爾在進入房間時仲十分謹慎地拉上窗簾防止偷拍。（影片截圖）

包貝爾在房間內逗留至第二日8點才離開。（影片截圖）

北電相識相戀走過微時 補辦婚禮爆「婚鬧」風波

包貝爾與包文婧的感情始於2005年，兩人在北京電影學院相識。當時包文婧對情史豐富的包貝爾一見鍾情並主動追求，甚至曾以煙頭燙傷自身的極端方式表白，最終令男方收心。畢業初期二人生活艱苦，寄居於僅5平方米（大約等於53.8平方呎）的出租屋內，包文婧更兼職三份工作養家並多次主動求婚。直至2013年7月，相戀8年的包貝爾才向她求婚。

包貝爾與妻子包文婧的戀愛時間線。（微博圖片）

包貝爾的歷次緋聞事件。（微博圖片）

二人婚後育有一對子女，長女包可艾（小名「餃子」）於2015年3月30日出生；翌年同日，兩人在巴厘島補辦婚禮，期間卻因伴娘柳岩被「婚鬧」一事引發巨大爭議。至2025年5月20日，包貝爾官宣二胎兒子「面條子」誕生，湊成一家四口。如今包貝爾再爆出軌傳聞，讓這段經歷微時的婚姻再次面臨輿論考驗。

包貝爾一家四口。（微博圖片）

包貝爾（右）與老婆包文婧於2016年補辦婚禮，怎料最後鬧出不愉快風波。（微博圖片）

柳岩為包貝爾及包文婧擔任伴娘，誰知被伴郎團玩到險走光，引起軒然大波。（微博圖片）