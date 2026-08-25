劉浩存被指「14歲就跟了某導演」　女星韓沛穎直播失控爆料惹爭議

內地女星韓沛穎近期因出演熱播劇《主角》女二「楚嘉禾」受到關注，沒想到24日凌晨卻在直播中情緒潰堤，不僅抱怨戲份遭大量刪減，還在網友追問同劇女主角劉浩存相關話題時，脫口提及「14歲就跟了某導演」等語，引發外界質疑涉及影射及散播不實訊息。事件迅速延燒後，韓沛穎緊急公開道歉，劉浩存工作室則同步祭出律師聲明，要求相關內容下架。



韓沛穎當天凌晨開直播時，因戲劇工作上的種種不滿情緒相當強烈。當網友在留言區詢問劉浩存的八卦時，她不但沒有避談，反而表示：「她14歲就跟某導了哦」，還讓網友自行查找相關資訊。由於這段話很快被截圖、錄影並在社群平台流傳，隨即掀起討論。

劉浩存近日遭同劇女二演員韓沛穎爆料「14歲就跟了某導演」等語，引發外界質疑涉及影射及散播不實訊息。（微博@劉浩存官方工作室）

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面對留言區出現「不要亂講」等提醒，韓沛穎後來又改口表示自己「沒扯任何藝人」，但前後說法被網友認為存在落差，加上直播內容已被大量轉傳，爭議迅速擴大。

這場直播風波並非單純源自劉浩存。韓沛穎當晚也公開表達對同劇演員王曉晨的不滿。起因是王曉晨先前受訪時稱讚劉浩存拍攝「被潑菜」的戲碼相當敬業，相關內容卻遭部分網友解讀成劉浩存因頻繁NG，才讓飾演潑菜者的韓沛穎反覆拍攝。

對此，韓沛穎顯然相當不滿，不僅轉發相關採訪內容，更直接發文質問：「潑了一下午，請問幾件衣服？」要求王曉晨對相關說法作出回應。

除了演員之間的爭議，韓沛穎也在直播中談到自己的工作處境，透露自己在另一部作品《楊門女將》中的重要戲份遭到大幅刪減，認為拍攝期間受到不少不公平待遇。她一度情緒激動，甚至揚言要公開《主角》完整劇本，面對網友勸阻時則表示：

被欺負了還不能講嗎？

然而事件持續發酵後，韓沛穎於24日上午透過微博發表致歉聲明。她表示，近期工作壓力過大，情緒長期處在緊繃狀態，當天直播時一時失控，導致部分言論出現不當表述並造成外界誤解。

她也強調，自己並無意針對或貶低劉浩存，對於相關言論引發的爭議及占用公共資源感到自責，並承諾會反省自己未來在公開場合的言行，同時希望網友停止轉傳相關爭議片段。不過，劉浩存工作室並未因道歉而就此罷休。24日稍後發布律師聲明，指控韓沛穎在直播中散播涉及劉浩存的不實內容，並認為相關言論已對劉浩存的名譽及公眾形象造成損害。

聲明表示，雖然韓沛穎已公開致歉，但相關影片與言論目前仍在網路持續擴散，因此工作室要求各網路平台盡快針對相關內容進行屏蔽、刪除及下架，同時保留依法追究法律責任的權利，也呼籲網友不要轉傳未經證實的內容。

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