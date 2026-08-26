劉亦菲39歲生日公主Look仙氣逼人　唐嫣連續12年送祝福閨密情甜爆

內地女神劉亦菲日前迎來39歲生日，向來有「神仙姐姐」之稱的她，在社交平台分享多張生日靚相，頭戴閃鑽皇冠搭配白色抹胸禮服，仙氣爆燈，引發網民瘋狂洗版，直呼完全是「童話照進現實」的極致夢幻場面！好姊妹唐嫣更連續第12年準時送上甜爆祝福，兩大女神的「神仙閨密情」再度成為焦點。



仙氣爆燈。（微博@劉亦菲）

大騷天鵝頸。（微博@劉亦菲）

39歲凍齡狀態驚艷全場

憑《仙劍奇俠傳》與《天龍八部》奠定「神仙姐姐」地位的劉亦菲，早年憑迪士尼《花木蘭》強勢打入國際市場。今年生日她以一襲閃亮白色抹胸長裙壓軸登場，戴上碎鑽皇冠大秀一字肩與天鵝頸，白皙肌膚晶瑩剔透，宛如童話走出來的真公主。除了華麗造型，她更公開留家素顏拆禮物的私人時光，身穿波點裙托腮與愛犬合照，極致少女感透屏而出，完全看不出已踏入39歲，逆天凍齡功力驚呆全網！

劉亦菲迎來39歲生日。（微博@劉亦菲）

白皙肌膚晶瑩剔透。（微博@劉亦菲）

素顏出鏡。（微博@劉亦菲）

唐嫣連續12年準時賀壽甜到漏

劉亦菲與唐嫣因合作電影《露水紅顏》結緣，多年來感情要好。今年唐嫣一如既往在社交平台上為好姊妹送上暖心祝福：「祝茜茜公主（二人之間專屬暱稱）生日快樂，願你自在如風，隨心而行，永遠活成自己喜歡的模樣。」劉亦菲隨即回覆：「謝謝親愛滴糖糖，開心。」短短兩句互動，甜到漏出螢幕，閨密情好得令人羨慕。

劉亦菲與唐嫣因合作電影《露水紅顏》結緣。（微博圖片）

唐嫣準點送祝福。（微博截圖）

閨密情好得令人羨慕。（微博截圖）

連登三大封面排面拉滿

除了閨密送祝福，劉亦菲今年生日更迎來事業大爆發，接連登上三個時尚雜誌封面，名副其實成為「封面女王」。各地粉絲更發起24小時接龍式慶生活動，並在多個著名地標進行生日應援，排面十足。顏值、事業與友情三贏的她，繼續穩坐「神仙姐姐」寶座！

粉絲生日應援。（小紅書圖片）