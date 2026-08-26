徐杰離世│27歲美聲小歌王7月病逝　消息8月曝光：家屬低調辦喪事

曾紅遍兩岸三地的台灣童星歌手徐杰（27歲）傳出噩耗，已於今年7月19日患肝病離世，家屬隨後於7月26日低調出殯。消息事隔逾一個月才曝光，讓不少歌迷感到錯愕與不捨，奇怪為何家屬選擇將喪事低調處理及延後公開。



據台媒報道，曾紅遍兩岸三地的台灣童星歌手徐杰（27歲）傳出噩耗，已於今年7月19日患肝病離世。（網上圖片）

從《超偶》魔王到赴泰發展 疑肝病返台醫治

徐杰出身於台灣原住排灣族，天生好歌喉，曾參與《鑽石夜總會》與《尋找小康妮》等節目。2009年，年僅11歲的他以「PK魔王」身份登上《超級偶像》（台灣選秀節目）第三季，選唱張韶涵的〈遺失的美好〉擊敗當屆冠軍朱俐靜，影片在網絡累積超過千萬點擊率，因而獲得「美聲小歌王」稱號。

徐杰出身排灣族，曾參與《鑽石夜總會》與《尋找小康妮》等節目。（網上圖片）

徐杰逐漸長大而聲音改變，他其後前往泰國升讀大學並在當地發展事業。據悉，他約一年前罹患肝病，由家人接回台灣治病，惟情況不斷惡化，於7月19日離世。

2009年，11歲的徐杰登上《超級偶像》（台灣選秀節目）第三季，選唱張韶涵的〈遺失的美好〉擊敗當屆冠軍朱俐靜，廣為人知。（網上圖片）

家屬未公開死因 7月26日低調舉行追思禮拜

據《鏡週刊》報道，徐杰於7月19日安詳離世，家屬於7月26日在台中東海殯儀館為他舉行告別追思禮拜，僅至親好友出席。由於家屬在訃聞中並未說明具體死因，亦全程保持低調，直到日前有網民在社交平台Threads追問其近況，才讓這宗噩耗曝光。昔日戰友及廣大樂壇歌迷得知消息後，紛紛發文留言悼念。