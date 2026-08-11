百萬網紅雅典娜被殺棄屍！拆解毒閨蜜李一菲「名媛人設」布局綁架

曾獲2021年世界小姐澳門賽區季軍、擁有百萬粉絲的內地知名網紅「雅典娜」（本名孔麗梅），自2023年6月失蹤後，這宗跨國綁架案的真相近日終於揭開！原來雅典娜抵達菲律賓馬尼拉當日即遭綁架，有傳家屬向犯罪集團支付高達80萬美元（約624萬港元）贖金，但一直沒有其音訊，最終證實慘遭撕票拋屍。



原本身處內地的雅典娜，為何會命喪菲律賓？將她一步步推入死亡深淵的，正是無話不談、同吃同住的「毒閨蜜」李一菲（又名李怡霏），李一菲塑造出「名媛人設」，騙取雅典娜的信心，最終以「失戀散心」為由，把閨蜜騙出國再送進死亡地獄！



擁有百萬粉絲的網紅雅典娜，證實遭撕票棄屍。（微博@雅典娜Liya）

堆砌奢侈品偽名媛人設 鎖定優渥獵物

根據內地媒體報道，李一菲在社交媒體上透過展示奢侈品與海外打卡，把自己精心包裝成「留英富二代」的虛假名媛人設。調查文件顯示，李一菲背後的跨國綁架集團，專門挑選「家境優渥、外形亮眼、防備心弱」的年輕女性，並利用女性成員作為「誘餌」進行篩選，而李一菲正是其中一員。

網名「雅典娜」的孔麗梅生日活動留影，當時擁有百萬粉絲，在網路活躍，未察覺已被佈下危險圈套。（微博@雅典娜Liya）

2023年初，李一菲主動接近剛獲獎的雅典娜，隨後邀請她前往倫敦入住自己家中，其間同吃同住、一同拍攝影片。李一菲的名媛人設，成為讓獵物徹底「放心」的致命武器，在長達數月的真實親密相處，讓雅典娜對李一菲卸下所有防備，個人家庭背景及行程安排都被對方摸得一清二楚。

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設下「陪伴失戀」陷阱 誘雅典娜訂單程機票

2023年5月下旬，李一菲及其同案同夥正式設局。先由涉案人員扮演「乾媽」，向雅典娜哭訴女兒在菲律賓失戀崩潰；隨後李一菲親自上陣苦苦哀求，以「海邊散心拍攝」及預訂豪華酒店為由，邀請雅典娜一同前往菲律賓。

擁有百萬粉絲的網紅雅典娜，證實遭撕票棄屍。（微博@雅典娜Liya）

面對「脆弱需要陪伴」的閨蜜，雅典娜心軟訂下了6月16日飛往馬尼拉的單程機票，沒料到從此踏上死亡之途。而出發當天，李一菲卻以「家中有事」為由突然取消同行，並安排所謂「當地導遊」接機，實則早已將雅典娜的航班資訊轉交給馬尼拉的綁架集團的同黨。

心軟的雅典娜為了陪伴失戀的閨密，於2023年訂下了6月16日飛往馬尼拉，從此一去不返。（微博@雅典娜Liya）

家屬付數百萬贖金 雅典娜仍被撕票棄屍

雅典娜落機後即遭犯罪犯團主腦劉瀚文等團夥接走控制，有傳家屬按要求支付了80萬美元贖金，但雅典娜仍難逃慘遭撕票噩運。

主犯落網遣返中國 毒閨蜜李一菲仍在逃

案發後，李一菲迅速刪除所有社交帳號、刪除好友並逃到境外隱匿。報道指涉事的犯罪集團涉及多宗奪命罪案，包括涉嫌於2024年6月在菲律賓綁架殺害2名醫療器材公司高層。而在跨國執法機構合作下，潛逃美國的劉瀚文於2024年10月落網，並已於2026年7月20日被遣返回中國，而另一名女同黨李娜（原名陳妤瑄）早前在韓國落網，而案中的罪魁禍首「毒閨蜜」李一菲仍然在逃，執法人員正全力追捕。