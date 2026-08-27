譚俊彥囝囝9歲生日 品學兼優讀星級名校曾奪普通話比賽全港冠軍
撰文：董欣琪
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視帝譚俊彥在2015年與內地女星任祉妍結婚，兩人育有大女譚晴（Renee）及細仔譚杺（Rex），一家四口幸福美滿。任祉妍多年來主力照顧家庭，盡心盡力培育一對子女成才，現時Renee與Rex同樣就讀一條龍私立名校保良局蔡繼有學校，相當出色！日前Rex迎來9歲生日，任祉妍在社交平台曬出慶生照，獲網民紛紛留言送上祝福！
譚俊彥兒子9歲生日 似足爺爺狄龍相當精靈
任祉妍寫道：「這個頑皮可愛、心思細膩、倔強不服輸的小男孩9歲啦！🎉你開始在自由的邊界畫出責任感，在幻想的中心填滿善良，你心中的月亮 清透 明亮。你说你已經長大了，想要喜歡自己的喜歡。我說這世界有千萬種定義，而你只是你，路要自己去闖，南牆要自己去撞，無論你帶回的是泥濘還是月光，我們都會擁抱你！欣賞你！愛你！Happy birthday my baby boy! We love you more than words could ever say！❤️❤️❤️」
譚俊彥兒子讀私立名校 曾奪普通話比賽全港總冠軍
相中的Rex身穿白色恤衫、打埋領呔，對着鏡頭舉起手指公，相當精靈！9歲的Rex遺傳了爺爺狄龍的強大基因，長相如「倒模」，更是品學兼優的資優生，目前就讀深受星級父母追捧的私立名校保良局蔡繼有學校，自幼稚園起便展現出極佳的語文天賦，曾勇奪《來說普通話比賽2023》全港總冠軍，又曾獲邀擔任活動司儀，小小年紀面對鏡頭淡定從容、口齒伶俐，極具大將之風！