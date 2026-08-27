「三叔公園」回應唔買飛遭天譴 稱在自己平台賣票：唔覺得有問題
日前鄒凱光、余迪偉及阿Bu在自家節目中提到促銷言論及對待聽眾的態度，以致嚴重公關災難。他們被指以「情緒勒索」方式硬銷Talk Show門票，甚至口出狂言指「唔買飛會遭天譴」，被不少網民圍插「食相太難睇」。昨日（26日）深夜，專頁「三叔公園」在社交平台中發文回應最近網上對此事的爭議點：「關於呢一兩日嘅爭議嘅幾點回應。」
三叔公園Talk Show滯銷！直播狂喝粉絲買飛「唔買遭天譴」遭怒轟
「三叔公園」發文回應
他們分別列點說明，先指出「天譴論」並非灘叔說，而迪偉亦非此意。再者就是有關「吉位爭議」，他們指「叫人買咗飛唔入場」其實是說笑，更澄清：「作為一個表演者，絕對唔會想大家唔嚟，唔會想冇現場觀眾。」之後就是「食相問題」，他們表示在自己的節目中出售自己活動的門票並沒什麼不妥，亦表示之後會繼續賣票。最後當然亦有提到「節目唔好聽」，他們馬上打感情牌：「曾經嘅園賓或者觀眾，點都好，我都想你哋記得，呢幾年我哋一齊互相陪伴過嘅日子。」
三叔公園回應全文如下：
A 天譴論
一，唔係灘叔講
二，迪偉亦唔係咁嘅意思
B 吉位爭議
叫人買咗飛唔入場係講笑
因為當晚成個節目都係講「買錯戲飛」
「買咗飛唔記得入場」等事情
所以只係當笑話咁Tag落去
作為一個表演者
絕對唔會想大家唔嚟
唔會想冇現場觀眾
C 食相問題，不停谷飛
其實我哋喺自己個Channel賣自己個Show嘅飛
唔覺得有問題
飛真係要賣
希望大家明白
同埋唔好意思
我哋之後都會繼續賣飛
D 打手
冇打手
不嬲都冇
從來冇，而家冇，將來都冇
E 節目唔好聽
其實個節目都做咗４年幾
無論我哋三個
定係觀眾們
大家都一定有啲唔同咗
可能
喜好唔同咗
心情唔同咗
需要嘅嘢唔同咗
有嘢以前啱聽，而家唔啱聽，其實唔緊要
以下呢一句
唔係晦氣說話，唔係單打任何人
「其實覺得唔再啱聽，係真係可以唔聽」
做個Channel都係想大家開心
你聽得開心
我哋做得開心
唔開心做乜要留低辛苦自己
個世界好多選擇
真係唔想你因為咁而搞到唔開心
我哋都會替你好唔值
曾經嘅園賓或者觀眾
點都好
我都想你哋記得
呢幾年我哋一齊互相陪伴過嘅日子
將來有一日
如果你突然想聽返
而我哋竟然仲喺度
到時你咪再聽下啱唔啱聽
真係唔好太上心