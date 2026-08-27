「三叔公園」回應唔買飛遭天譴　稱在自己平台賣票：唔覺得有問題

日前鄒凱光、余迪偉及阿Bu在自家節目中提到促銷言論及對待聽眾的態度，以致嚴重公關災難。他們被指以「情緒勒索」方式硬銷Talk Show門票，甚至口出狂言指「唔買飛會遭天譴」，被不少網民圍插「食相太難睇」。昨日（26日）深夜，專頁「三叔公園」在社交平台中發文回應最近網上對此事的爭議點：「關於呢一兩日嘅爭議嘅幾點回應。」

三叔公園Talk Show滯銷！直播狂喝粉絲買飛「唔買遭天譴」遭怒轟

余迪偉發表「遭天譴論」。（直播截圖）

「三叔公園」發文回應

他們分別列點說明，先指出「天譴論」並非灘叔說，而迪偉亦非此意。再者就是有關「吉位爭議」，他們指「叫人買咗飛唔入場」其實是說笑，更澄清：「作為一個表演者，絕對唔會想大家唔嚟，唔會想冇現場觀眾。」之後就是「食相問題」，他們表示在自己的節目中出售自己活動的門票並沒什麼不妥，亦表示之後會繼續賣票。最後當然亦有提到「節目唔好聽」，他們馬上打感情牌：「曾經嘅園賓或者觀眾，點都好，我都想你哋記得，呢幾年我哋一齊互相陪伴過嘅日子。」

三人接聽聽眾電話連環爆毒舌。（直播截圖）

三叔公園回應全文如下：

A 天譴論

一，唔係灘叔講

二，迪偉亦唔係咁嘅意思



B 吉位爭議

叫人買咗飛唔入場係講笑

因為當晚成個節目都係講「買錯戲飛」

「買咗飛唔記得入場」等事情

所以只係當笑話咁Tag落去



作為一個表演者

絕對唔會想大家唔嚟

唔會想冇現場觀眾



C 食相問題，不停谷飛

其實我哋喺自己個Channel賣自己個Show嘅飛

唔覺得有問題

飛真係要賣

希望大家明白

同埋唔好意思

我哋之後都會繼續賣飛



D 打手

冇打手

不嬲都冇

從來冇，而家冇，將來都冇



E 節目唔好聽

其實個節目都做咗４年幾

無論我哋三個

定係觀眾們

大家都一定有啲唔同咗



可能

喜好唔同咗

心情唔同咗

需要嘅嘢唔同咗



有嘢以前啱聽，而家唔啱聽，其實唔緊要

以下呢一句

唔係晦氣說話，唔係單打任何人



「其實覺得唔再啱聽，係真係可以唔聽」

做個Channel都係想大家開心

你聽得開心

我哋做得開心

唔開心做乜要留低辛苦自己



個世界好多選擇

真係唔想你因為咁而搞到唔開心

我哋都會替你好唔值

曾經嘅園賓或者觀眾



點都好

我都想你哋記得

呢幾年我哋一齊互相陪伴過嘅日子

將來有一日



如果你突然想聽返

而我哋竟然仲喺度

到時你咪再聽下啱唔啱聽

真係唔好太上心

