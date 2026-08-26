三叔公園Talk Show滯銷！直播狂喝粉絲買飛「唔買遭天譴」遭怒轟

由知名媒體人鄒凱光、余迪偉及阿Bu舉辦的全新Talk Show《膠級大人》門票已經正式開售。近日，三位主持因在自家節目直播中的促銷言論及對待聽眾的態度，引發嚴重公關災難。直播中三位主持不但被指以「情緒勒索」方式硬銷門票，甚至口出狂言指「唔買飛會遭天譴」，引發大批粉絲及網民怒轟「食相太難睇」。

三叔公園新Talk Show《膠級大人》海報（IG@3unclepark）

三叔公園直播狂喝粉絲買飛

在直播影片中，三位主持接聽了一位名為Ceci的聽眾電話。當Ceci表示自己10月可能不在香港、未能確定是否能出席時，三位主持非但沒有體諒，反而連珠炮發式催促她先買票，阿Bu先表示：「買咗先啦！然後唔好嚟吖嘛！」其後更補充「張飛唔使畀人」，暗指只要買票了後空出座位也無所謂。鄒凱光則不斷怒喝：「點解你十月唔喺香港呀？」、「快啲買啦！」余迪偉最後更說出重話：「你話買呀，唔買遭天譴！」

這種「收錢至上，觀眾次要」的強硬態度，引不少網民感到震驚及憤怒，批評三位主持完全無視表演藝術的本質與對觀眾的尊重。

三人接聽聽眾電話連環爆毒舌。（直播截圖）

網民爆料「次次情緒勒索式賣飛」

事件曝光後，社交平台上出現大量批評聲浪。有網民指，這種硬銷手法早已非首次，直指他們「次次都係情緒勒索式賣飛」，甚至爆料指「上次舞台劇仲離譜，賣飛嗰陣連個show名同cast都未知」。亦有自稱已支持了29個月、購買過《壞ology》、《男性的弱點》、《Y2K前的綁架》等多次演出門票的資深「大園賓」（付費會員）發長文痛心表示決定退訂，直言「再見喇三位阿叔」。

網民爆料三人「次次情緒勒索式賣飛」。（直播截圖）

網民狠批三叔公園三人欠缺演出誠意

亦有網民直言，演出銷情不佳應從自身的節目檢討，更拿今年開演唱會的女歌手作對比，指真正有實力的表演者是用實力贏口碑、讓觀眾主動搶飛，而非靠叫囂「唔買飛會遭天譴」來賣票，狠批三人缺乏對演出事業應有的「Heart」。更有已購買門票的粉絲無奈留言表示「買咗想退」，惟其他網民只能苦笑回應「無得退，只能好好enjoy」。

余迪偉發表「遭天譴論」。（直播截圖）

團隊冷處理暗中「封口」

目前，三位主持尚未對此次直播言論所引發的網民不滿作出正式回應，有網民發現，團隊選擇以冷處理應對之餘，更在社交平台上暗中「拉閘噤聲」，將所有質疑和負面留言回覆一概隱藏。這種拒絕溝通且試圖掩飾問題的手法，無疑火上加油，整場風波恐令三人的公眾形象及演出票房遭受沉重打擊。

社交平台上出現大量批評三叔公園聲浪。（Threads截圖）

社交平台上出現大量批評聲浪。（Threads截圖）