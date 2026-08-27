《中年好聲音》停辦一年節目面臨大規模調整　周國豐發長文疑告別

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》總決賽日前圓滿落幕，最終由尹景順勇奪冠軍，許雲妮及鄭家聲分獲亞軍及季軍。然而，今屆賽事的熱度與迴響稍為下滑，TVB早前已正式宣布節目將「停辦一年」。而評審之一的周國豐近日於社交平台感性發表長文，更被外界解讀為「告別信」。

每屆的《中年好聲音》肥媽與周國豐都總是會一吵。(節目截圖)

周國豐發長文告別《中年好聲音》

周國豐在社交平台曬出手持寫有「評判團」勳章的照片，並發布了一篇告別《中年好聲音》的長文，字裡行間充滿著不捨與感激。周國豐在信中向參賽者、節目組、TVB、支持者及質疑者表達了謝意，並特別點名感謝一眾評審與主持戰友。最後他以「西面人 周國豐」落款，感歎道：「音樂從來不是用來證明誰對誰錯，它是用來陪伴的。這三年多，我陪伴了你們，你們也陪伴了我。而這份陪伴，是我人生下半場，最珍貴的禮物。」

周國豐發長文告別《中年好聲音》。（FB@Brian Chow Chow）

周國豐的帖文隨即引發熱烈討論，不少觀眾紛紛留言表達感謝與不捨，許多網民大讚周國豐是「感性又真實的人」，感謝他每個星期日陪伴著他們。亦有忠實觀眾留言「追咗4年，期待中5原班人馬」。

車婉婉與周國豐在社媒貼出《中聲4》大合照，原來新評審是資深歌手兼歌唱導師陳潔靈。（IG@cheyuenyuen1228）

節目亦面臨大規模調整

由於節目發起人曾志偉早已卸任TVB高層之位，不少網民與業界人士分析，節目即使一年後順利重啟，亦要面臨大規模的改動與轉型，主持與評審班底恐怕難以原班人馬回歸。曾志偉在接受訪問時曾指出，今屆賽事最大的「缺憾」在於七強選手全數來自海外賽區，完全缺乏香港本地代表，直接導致本地觀眾的投入感大打折扣。此外，不少網民與樂迷認為今屆參賽者雖然整體實力平均，但普遍缺乏「星味」與強烈的個人特色，未能如上屆參賽者般，營造出強烈的話題性與舞台魅力。

周國豐在信中向參賽者、節目組、TVB致謝。（FB@Brian Chow Chow）

網民支持停辦儲蓄力量

對於TVB決定將節目暫停一年的決定，大批網民普遍表示支持，認為連續四季無間斷播映已造成大眾的「審美疲勞」，節目組正好利用這段空窗期休養生息、儲蓄優質素人力量，為未來可能的回歸蓄力。

周國豐在信中向參賽者、節目組、TVB致謝。（FB@Brian Chow Chow）