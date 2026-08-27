Bruno Mars明年啟德開騷連唱四場　鄭裕玲遠赴紐約專訪獲贈紅玫瑰

國際樂壇天王Bruno Mars正式宣布，將於2027年5月登陸香港啟德體育園主場館，舉行一連四場《The Romantic Tour》巡迴演唱會。主辦單位Live Nation HK特別邀請《The Do Show》主持鄭裕玲（Do姐）遠赴美國紐約直擊現場，更進行專訪，訪問期間Do姐還透露與Bruno Mars見面，他親自送上紅玫瑰極有紳士風度。

Bruno Mars（IG@brunomars）

Bruno Mars演唱會2027年5月登陸香港啟德體育園主場館（IG@livenationhk）

Bruno Mars是全美音樂獎歷史上獲獎最多的藝人之一。（IG@brunomars）

也是葛萊美獎中年度製作獎項獲獎最多的兩位藝人之一。（IG@brunomars）

Do姐飛紐約睇騷獲親送紅玫瑰

Do姐於社交平台分享合照，透露帶領團隊飛抵紐約親歷Bruno Mars演唱會的現場震撼。大會更特別安排兩人進行獨家專訪，期間Bruno Mars展現超強紳士風度，現場送上一束浪漫紅玫瑰，令Do姐大讚對方十分Romantic，並預告獨家訪問影片即將推出，引發全港樂迷熱烈期待。

Do姐大讚對方十分浪漫。（IG@do_do_cheng）

樂壇天王Bruno Mars

Bruno Mars是當代流行樂壇最具影響力的全能天王，集演唱、詞曲創作、音樂製作與舞蹈於一身。生涯至今已累計獲頒16座葛萊美獎，多次創下入圍項目全數獲獎的「全勝」紀錄。他亦是葛萊美史上極少數能三度奪得最高榮譽「年度製作」（Record of the Year）的藝人，分別憑藉《Uptown Funk》（2016）、《24K Magic》（2018）及雙人組合Silk Sonic的《Leave the Door Open》（2022）封王，僅次於Taylor Swift的4次。代表作包括出道即奠定地位的《Just the Way You Are》、《Grenade》，洗腦全球的《Uptown Funk》、《24K Magic》，以及與Lady Gaga合唱的《Die With A Smile》等，全球銷量突破數億張，多首單曲在串流平台累積突破數十億播放量。