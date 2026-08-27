胡諾言陳琪一家五口慶生溫馨同框　兩姊妹遺傳爸媽顏值基因獲激讚

TVB藝人胡諾言與太太陳琪結婚17年，育有三名子女，一家五口幸福美滿，一直被視為圈中恩愛模範夫妻。近日陳琪在社交媒體分享了一家為胡諾言慶祝生日的溫馨合照，兩女一子齊齊出鏡，場面溫馨，旋即引來網民熱烈討論。



二人一直被視為圈中恩愛模範夫妻。（IG@jackwu823）

一家五口溫馨慶生

相中所見，胡諾言與陳琪，連同16歲大女胡芷苓（Jay）、13歲二女胡芷悠（Jacey）及幼子胡澔錕（Jayden）齊齊企定定影全家福，桌上擺有精緻生日蛋糕，胡諾言抱着愛犬笑得心滿意足，慈父樣爆燈。

一家五口溫馨慶生。（FB@陳琪）

胡諾言一拖三，真係好幸福啊！（FB@陳琪）

兩女亭亭玉立

胡諾言與陳琪當年因合作劇集《九五之尊》擦出愛火，至今依然甜爆。夫妻倆的神基因亦完美遺傳給下一代，兩名女兒亭亭玉立、樣貌清秀，大女身高更已超越媽媽，獲大批網網民瘋狂留言激讚為「最美星二代」，更起哄叫她「原地出道」女承父業！

胡諾言與陳琪於1999年合作劇集《九五之尊》撻着。（FB@陳琪）

大女仙氣十足啊！（IG@chan_kei_june）

二女同樣又高又靚。（FB@陳琪）

盡得父母優先基因。（IG@chan_kei_june）

大女IGCSE成績驕人

除了顏值極高，胡諾言和陳琪對子女教育亦非常著重。三名子女均就讀名校保良局蔡繼有學校，與郭可盈、胡杏兒等星級藝人子女做同學。大女胡芷苓更是名副其實的頂尖學霸，去年在IGCSE考獲極優異成績，陳琪曾驕傲分享女兒獲頒獎肯定，指該學年123名考生中有87位考獲6A或以上，成績相當驚人。如今胡家三姊弟個個顏值線上兼品學兼優，一家人活成娛樂圈無可挑剔的「人生勝利組」！

大女IGCSE成績驕人。（FB@陳琪）

兩個囡囡同爸爸關係極好！（IG@jackwu823）