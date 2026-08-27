陳秋霞悼念莊思敏、莊思明母親離世　婚宴見最後一面曬合照惹淚崩

昔日70年代金馬影后陳秋霞，面對身邊摯友接連告別紅塵感觸良多。繼早前出PO悼念「四哥」謝賢後，拿督莊寶遺孀、藝人莊思敏與莊思明的母親黎麗芳亦不幸病逝。面對這位閨密離世，陳秋霞內心深感痛心與不捨，於昨日（26日）特別在社交網站上載兩人的溫馨舊照，向大家抒發對至親好友的無盡追思。



金馬影后陳秋霞於8月6日突然在社群平台發文悼念剛離世的香港巨星「四哥」謝賢，感嘆「身邊的朋友走了一個又一個」，並曬出當年與謝賢等珍貴合照，揭開他私下既低調又豪爽過往。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

陳秋霞（右一）出席莊思敏（左二）婚禮時，與莊思敏媽媽黎麗芳合影。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

兩位拿督夫人情同姐妹

陳秋霞透露，黎麗芳在出席女兒莊思明與楊明的婚禮晚宴時身子已顯不適，自己中場特別前往酒店房間探望，沒料到這一面竟成告別。她感性讚賞臥床的黎麗芳即使素顏依然眉目清秀、輪廓分明，稱讚對方為自己看過「最漂亮的病人」，並感恩能在最後關頭趕上見摯友一面，祝願她一路好走。

陳秋霞發文悼念莊思明、莊思敏的媽媽黎麗芳。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

陳秋霞黎麗芳同樣都是馬來西亞拿督夫人。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

帖文中兩張紀錄兩人溫馨時光的珍貴合照，均由新郎楊明特別提供。照片中可見陳秋霞與黎麗芳舉杯祝酒、笑容燦爛；另一張相片裏，黎麗芳更親暱地摟著陳秋霞的肩膀，手拿陳秋霞贈送的著作《生命之光》，足見二人交情深厚。事實上，陳秋霞與黎麗芳同為馬來西亞拿督夫人，相似的背景與生活經歷讓她們結下不解之緣，私下感情極佳。

陳秋霞與黎麗芳在莊思明的婚宴上合影。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

陳秋霞24歲息影嫁大馬鋼鐵大王

現年68歲的陳秋霞當年身兼影、視、歌三棲發展，1976年憑藉同名電影《秋霞》勇奪第14屆金馬獎「最佳女主角」，一度寫下影齡最短封后的傳奇紀錄。然而在事業處於頂峰之際，她於1981年毅然決定告別娛樂圈，遠嫁馬來西亞「鋼鐵大王」兼拿督鍾廷森，婚後定居大馬並育有三名女兒，安心相夫教女。雖然於2016年不幸確診患上乳腺癌第二期，但她憑藉堅毅意志積極接受治療，最終成功抗癌恢復健康。

現年68歲的陳秋霞長期居住在大馬。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）