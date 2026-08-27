中聲4丨TVBI宣布6人加盟尹景順等三甲全包　二人離奇冇份惹熱議

《中年好聲音4》於周日（23）日圓滿落幕，三甲誕生，冠亞季依次為尹景順、許雲妮及鄭家聲，不過近日TVBI公布其中六位《中4》具備實力與熱情的唱將加盟，名單就引起網民熱議。帖文寫到：「佢哋喺《中年好聲音4》嘅舞台上，憑住超強嘅歌唱實力同感染力，打動咗無數觀眾。今次正式加入 TVBI 大家庭，將會開啟演藝事業嘅全新篇章，帶嚟更多令人期待嘅音樂同演出作品！❤️✨」六位分別是尹景順、許雲妮、鄭家聲、吳亦偉、尤淑情及七強不入的鄭仲豪，鄭仲豪本身是馬來西亞人，之前被淘汰亦有不少人替他不抱不平，證明有一定受歡迎程度，因此獲得TVBI垂青，往海外發展也屬合理。不過有網民就好奇為何沒有蔡宓婕和許美琪，猜想二人會否將發展基地放回家鄉台灣及蘇格蘭。

近日TVBI公布其中六位《中4》唱將加盟，三甲全部有份，但名單就引起熱議。（IG@ tvbjadestar）

七強不入的鄭仲豪都加盟了TVBI，他本身是馬來西亞人，之前被淘汰亦有不少人替他不抱不平，證明有一定受歡迎程度，因此獲得TVBI垂青也屬合理。（IG圖片）

蔡宓婕冇份，不少人感到可惜。（資料圖片）

許美琪一樣冇份，網民猜想她是否將會返回蘇格蘭。（IG@ meikee07mouse）

蔡宓婕曾表示賽後最想回歸正常生活

其實在《中聲4》決賽當晚，完騷後蔡宓婕受訪，曾剖白：「我最想嘅係返翻自己正常嘅生活，返翻自己做一個人哋嘅媽媽，跟住返翻做一個老婆，係一個喺鋪頭賣衫嘅正常人。可以有正常嘅生活作息，有正常嘅作息，跟住唔使再比賽，冇壓力嘅嗰種生活。」雖然她都想賺錢、養家，歡迎任何機會，但未知回歸家庭會否是她選擇不加盟TVBI的原因。

《中聲4》決賽當晚，完騷後蔡宓婕受訪，曾剖白：「我最想嘅係返返自己正常嘅生活，返返自己做一個人哋嘅媽媽，跟住返返做一個老婆，係一個喺鋪頭賣衫嘅正常人。」未知她是否因此而冇簽約TVBI。（資料圖片）

鄭仲豪加盟 網民揣測所屬組合MATCH去路

網民留言：「可惜不見宓婕，其實她也極有實力，唱得非常好，可惜很多人看不到她可愛的真性情，被她唱歌時的氣勢誤會了!」、「美琪應該冇加入，蘇格蘭太遠了」、「其實許美琪係你哋儀器搞到佢失準，我覺得咁樣俾你哋foul走好可惜😢」此外，鄭仲豪參加《全民造星V》後，曾與隊友Aaron Bosco（雷振耀）、Tomy（何家銘）、Carson（李嘉俊）及Yue Hin（劉宇軒）組成男子組合「MATCH」，雖然Carson之後退出，但MATCH去年底都有出歌，不過現在鄭仲豪加盟TVBI，網民猜想MATCH會否再多一人離隊。