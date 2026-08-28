華姐冠軍傳戀70歲百億富商身價暴增 行街孭帆布袋牛仔外套極樸素
現年47歲的前華姐冠軍廖碧兒（Bernice）離巢TVB後，近年轉戰商界，大搞紅酒及精品咖啡生意，事業搞得有聲有色。自2001年奪得華裔小姐冠軍入行以來，廖碧兒豐富的感情生活多年來都是全港焦點。廖碧兒的交友圈子由當初的電視台小生、視帝，一路「升級」至富二代、百億富豪，每段情史都轟動娛樂圈。
早前她被指與70歲百億富商呂禮章過從甚密，傳譜出相差23載的「忘年戀」，雖然二人未有正式認愛，但廖碧兒近日在社交平台瘋狂發放「粉紅泡泡」，更上載了一段疑似獲神秘人在半空寫字示愛的超浪漫短片，冧爆全網！雖然常與富豪傳出緋聞，私下廖碧兒打扮卻十分平凡，絲毫沒有明星款，非常貼地。
廖碧兒街頭孭帆布袋
日前「天下第一關」鄭紹康（Francis）在Instagram分享與廖碧兒的街頭合照。廖碧兒與鄭紹康身處名店林立的鬧市。雖然身為老闆，又出入上流社會，與富豪關係交好，但廖碧兒打扮仍然十分貼地，她穿上牛仔外套，內搭一件低調黑色衫，身上不見精緻名牌袋，反而孭了一個普通的帆布袋，打扮樸素。廖碧兒精氣神極佳，春風滿面又靚女，連鄭紹康都忍不住稱讚：「A girl full of love 你知道什麼叫春風滿面嗎？」。
廖碧兒疑蜜戀70歲百億富商呂禮章
廖碧兒最近傳出戀上70歲百億富商呂禮章。從廖碧兒上載的相片可見，兩人交情匪淺，更經常孖住出席各式頂級上流酒會。有眼尖的網民更發現一個極度甜蜜的細節——不論是在哪一個場合、現場有多少人合照，呂禮章「永遠」都緊貼在廖碧兒身邊，宣示主權意味極濃！兩人更多次現身世界頂級的美食與美酒盛會，呂禮章則面向鏡頭笑逐顏開，兩人貼身而立，舉手投足間流露出的默契與甜蜜，完全不似普通朋友。
現年70歲的前東華三院主席呂禮章出身於香港老牌富裕慈善家族，家族在慈善界舉足輕重，東華三院旗下的「呂馮鳳幼稚園」便是以其母親的名字命名。呂禮章本人在香港政商界及慈善圈同樣具備頂尖人脈與極高聲望，除了是執業建築顧問、身兼多間上市公司董事外，更曾於上世紀90年代擔任東華三院主席，並獲特區政府委任為太平紳士及城市規劃委員會成員。據知情人士透露，兩人不僅同樣對飲食及紅酒非常講究，男方豐富的商界閱歷與頂尖資源，更為廖碧兒近年的餐飲生意在開拓市場上提供了強大助力，堪稱在公在私的完美拍檔。