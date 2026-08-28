TVB神級小生曾年少氣盛被雪 自認衰招積：覺得自己係古天樂梁朝偉

黎諾懿當年因《愛回家》馬壯一角，有著「最接近神嘅男人」、「神之馬壯」等稱號，其實他入行早期已因為酷似陳百強而獲得《當四葉草碰上劍尖時》、《戀愛自由式》等機會，甚至是力捧的「奧運六星」之一，不過近日他接受新城電台節目《靚靚陪審團》主持范振鋒、高力豆沙訪問時，就直認當年年少氣盛、招積，坦言：「我好麻煩㗎後生！如果唔係都唔會畀人雪啦！」、「廿年前覺得自己唔係劉德華都古天樂吖，或者梁朝偉吖。」他後來更因麻煩及愛擅改劇本，慢慢冇監製起用，被雪藏及「掉」去兒童組，直至後來轉戰國內，參加《舞動奇蹟》節目後，方慢慢領悟到自己不足，人生才隨之而改變，除了一嘗做男一滋味，後來更轉型做監製、導演。

黎諾懿當年因《愛回家》馬壯一角，有著「最接近神嘅男人」、「神之馬壯」等稱號。（TVB）

近日他接受新城電台節目《靚靚陪審團》訪問時，就直認當年年少氣盛、招積，坦言：「我好麻煩㗎後生！如果唔係都唔會畀人雪啦！」

黎諾懿第一套劇集是《戀愛自由式》，但《當四葉草碰上劍尖時》就較先面世，他解說：「四葉草要係一個從來未喺TVB見過出過鏡嘅男仔，亦都要好黑嘅一個男仔，咁佢（監製錢國偉）就問《戀愛自由式》個監製話邊部出先，佢話『我嗰部冇咁快出。』 Wilson（錢國偉）就話『咁啱啦，我出先，你介唔介意？』『咁你出先囉。』食咗頭啖湯，所以《四葉草》我就可以拍得到。」

黎諾懿第一套劇集是《戀愛自由式》。（TVB）

但《當四葉草碰上劍尖時》就較先面世，他解說：「四葉草要係一個從來未喺TVB見過出過鏡嘅男仔，亦都要好黑嘅一個男仔，咁佢（監製錢國偉）就問《戀愛自由式》個監製話邊部出先，佢話『我嗰部冇咁快出。』」於是錢國偉就找他做男主角。（TVB）

黎諾懿當年是受到力捧的「奧運六星」之一。

黎諾懿近年兼任監製、導演工作，他直言做演員很補動，常常都會思考能否主動多些，疫情期間初嘗監製工作，直至曾志偉成為TVB高層，他對黎諾懿說：「你橫掂都監開，我俾個現場節目你監。」於是他監製了《慈善星輝仁濟夜》，大家開始認可他的監製能力。主持高力豆沙問黎諾懿：「如果今時今日監製，會唔會揀返以前嘅你？」黎諾懿劈頭便說：「梗係唔會啦！咁招積！好麻煩㗎嘛後生，如果唔係就唔會俾人雪啦，我招積㗎。我成日都覺得自己唔應該咁，廿年前覺得自己唔係劉德華都古天樂吖，或者梁朝偉吖，冇理由唔係咁樣吖。」

黎諾懿近年兼任監製、導演工作，他直言做演員很補動，常常都會思考能否主動多些，疫情期間初嘗監製工作，直至曾志偉成為TVB高層，他對黎諾懿說：「你橫掂都監開，我俾個現場節目你監。」於是他監製了《慈善星輝仁濟夜》，大家開始認可他的監製能力。（資料圖片/梁碧玲攝）

主持高力豆沙問黎諾懿：「如果今時今日監製，會唔會揀返以前嘅你？」黎諾懿劈頭便說：「梗係唔會啦！咁招積！好麻煩㗎嘛後生，如果唔係就唔會俾人雪啦，我招積㗎。我成日都覺得自己唔應該咁，廿年前覺得自己唔係劉德華都古天樂吖，或者梁朝偉吖。」（《靚靚陪審團》）

他想自己可能是年少氣盛，不太能跟人相處，坦言：「我成日都同人鬧交㗎後生嘅時候，嘈得最多可能係劇集方面，我改（劇本）囉，改得多，編劇就會改得『你好叻呀？改晒我啲嘢？』」他後來慢慢明白，自己根本未夠班，不知演戲為何物，也未知別人為何要改劇本，只顧自己；也正因如此，越來越少監製起用黎諾懿，他更被「雪藏」，並續說：「公司覺得你有問題，想掉你去兒童組，呢個都唔係一個秘密，去《DaDaDeDe小名廚》，你咁鍾意做梁朝偉周最馳，落返去兒童組先啦！唔好搞咁多嘢喇。」

他想自己可能是年少氣盛，不太能跟人相處，常常改劇本及與人鬧交：「改得多，編劇就會改得『你好叻呀？改晒我啲嘢？』」他後來慢慢明白，自己根本未夠班，不知演戲為何物，也未知別人為何要改劇本。（《靚靚陪審團》）

黎諾懿原本正在上位，卻因為「招積」冇監製用，並調往兒童組。（TVB）

黎諾懿表示，當時他已經做完「奧運六星」，卻竟然被「燉」去兒童組，使他心態上更加叛逆，甚至「反枱」，後來一次機會他終於醒覺。他說：「去到真係某一剎那，真係冇監製用嘅時候，真係開始冇，我覺得上天對我不薄，俾咗我去國內做一個《舞動奇蹟》，由嗰時開始我領悟到自己嘅不足，領悟到世界之大，咁就真係成個人開始唔同晒。」若沒有這段經歷和反思，相信就未必有之後的「馬壯」、《不懂撒嬌的女人》的「賤Han」，以及《BB來了》的Elvis。