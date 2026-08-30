千萬富婆分享新婚生活　唔請工人親力親為做家務：另一半會好開心

阮小儀（小儀）於2025年經歷人生極大轉變，由離巢商業電台、開展個人YouTube頻道，到12月驚喜宣布結婚，一步步踏入人生新階段。近日，小儀作客好友陳敏之的Podcast節目《Chi Chat》，大方分享低調婚禮細節、老公求婚瞬間，以及婚後的人妻甜蜜生活。

小儀分享新婚生活！（截圖）

小儀分享新婚生活！（截圖）

獨生女曾憂婚事難過母親關 低調舉行私密婚禮

入行多年的小儀一直對感情事保持低調，談到婚禮安排，她坦言最初決定不辦任何大龍鳳或婚宴，最擔心的反而是媽媽的感受：「我自己最難過嗰關應該係我媽咪，因為我係獨生女，對於傳統嘅媽媽嚟講，佢由細到大都畀個概念我，話結婚就要擺十幾圍。」不過，經溝通後媽媽亦十分理解，最終婚禮在極私密及溫馨的環境下順利進行：「我哋只係去咗一個好Private嘅地方，婚禮律師都係我Best friend，做完簽紙程序之後，第二日就同最親嘅朋友分批食飯，最緊要係兩公婆自己開心舒服。」

低調完婚！（截圖）

低調完婚！（截圖）

辭職一刻獲老公感動求婚 婚後唔請工人親力親為做家務

小儀亦透露，老公在關鍵時刻（即她決定離開工作多年的商業電台之際）向她求婚，讓她在面對轉變時獲得極大支持。談到婚後的人妻日常，小儀笑言自己以前單身生活簡單，但現在非常享受為另一半下廚及照顧家庭：「我哋兩個都好鍾意飲湯，所以我成日會滾湯、煲瓜湯。」

擁有千萬身家的富婆小儀亦在節目中透露冇請工人姐姐服侍，她稱笑著證實：「家務我覺得要做下，你屋企因為有小朋友會有姐姐幫手，但我由細到大都冇姐姐，真係自己一手一腳去做，你做咗家務，另一半都會好開心！共同擁有呢個家，屋企乾乾淨淨，佢都會好開心！」她更直言十分珍惜現時的兩人世界，相當享受目前的人妻生活。