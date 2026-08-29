孫宇晨追討景甜3000萬突態度大變　宣布「休戰」：這件事到我為止

加密貨幣波場（TRON）創辦人、身家估計達665億港元的孫宇晨，日前在X以《我的女友景甜》為題發布長文，鉅細靡遺描述他多年來暗戀景甜、兩人從相識到交往、因海外代孕經費而關係破裂的過程，孫宇晨更已委託律師，向景甜及其父母正式提出起訴，要求追討高達3,000萬人民幣（約3,498萬港元）的禮金，掀起軒然大波。不過今日（29日）孫宇晨突然態度大轉變，再度發文宣布「休戰」：「這件事到我為止。」

內地女演員景甜捲入了一宗涉及代孕的爭議事件。（微博＠景甜）

孫宇晨。（X@justinsuntron）

景甜工作室發聲明回應。（微博@景甜工作室）

景甜於28日上午首度正面回應。（微博＠景甜）

8月28日景甜首度回應事件，直言「不會為錢出賣愛情與靈魂……我依然眼光不行」。（微博＠景甜）

孫宇晨突態度大反轉 發表「關燈論」宣布休戰

孫宇晨在文中澄清，寫下這些過程只是記錄過往經歷：「十九年，從一張模糊的照片，到一盞熄滅的燈。這篇東西是寫給我自己的，也寫給二零零七年那些和我一樣，還在宿舍裡住的人。有些事不寫出來，它就一直在。寫出來，也許就不在了。放下沒有捷徑。住得久了，總得搬走。把東西一件一件整理好，放回角落。不是為了讓誰看見這個家，是為了自己再也不用回來。搬走，就得關燈。人走了，屋裡的燈還亮著。關得也許遲了，動靜也許大了，但燈總要關，因為人已經走了。鎖門，鑰匙留在門內。」

孫宇晨在文中澄清，寫下這些過程只是記錄過往經歷。（threads截圖）

針對爆料引發的風波，孫宇晨表示：「關燈的聲音驚擾了景女士，那不是我的本意。我希望她好。願她往後的日子，與這些字無關。外面風大不大，屋裡的人聽不見。他只是在收拾東西。感情裡沒有法官。兩個人走到一起，又各自走開，中間的事，我至今也沒有答案，也不覺得必須有答案。我不屬於任何一邊。這件事到我為止。這是一樁普通的民事財產糾紛，已經進入司法程序。我尊重法院，尊重程序，也尊重對方的一切權利。結果如何，我都接受。」

針對爆料引發的風波，孫宇晨表示：「關燈的聲音驚擾了景女士，那不是我的本意。我希望她好。願她往後的日子，與這些字無關。」（微博@景甜）

孫宇晨突然態度大轉變，再度發文宣布「休戰」：「這件事到我為止。」（微博＠景甜）

幣圈「大佬」趙長鵬發聲勸告：沒有必要利用和上升到人身攻擊

孫宇晨日前撰長文自爆與景甜曾發展至談婚論嫁的階段，並已支付3,000萬元人民幣禮金，但景甜在接受代孕取卵手術前，突然要求加碼5,000萬美元（約3.9億港元），孫宇晨拒絕後，兩人最後分手收場。孫宇晨已委託知名律師張起淮正式採取法律行動，向景甜及其父母提出訴訟以追討巨款。事件引發外界高度關注，幣圈「大佬」、幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）日前在X發文勸告：「市場營銷激進一點可以，但利用和上升到人身攻擊，甚至損害人家未來職業生涯發展，沒有必要。直接打官司也比披露不必要的細節好。希望能夠妥善解決。互相尊重！」孫宇晨亦公開回應：「謝謝CZ，說得對。互相尊重，妥善解決，剩下的交給法院。我不再多說了。」