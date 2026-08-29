「女神收割機」羅天宇霸氣攬實陳懿德　紅館睇騷拍拖斷正

38歲的TVB小生羅天宇過往緋聞多多，更被外界封為「女神收割機」。不過自年初他與27歲的「東張女神」陳懿德（德德）傳出秘戀後，男方似乎已修心養性，專情於德德一人。雖然兩人對外口徑一致，堅稱只是「好朋友」，但這段相差11歲的戀情早已是圈中半公開的秘密。近日，兩人更被網民野生捕獲，在紅館門外親密互動「拍拖斷正」，甜蜜指數爆燈！

羅天宇被指是「女神收割機」。（ig@lawjoey）

羅天宇同陳懿德傳緋聞後未有直接承認拍拖。（ig@taktakrachel）

羅天宇Man爆攬實女友 街頭同行旁若無人

日前有人在網上貼了一段短片，片中看到二人正往紅館睇YT周殷廷演唱會，身穿全黑打扮的羅天宇Man爆地一手緊攬著德德的手臂，而穿著性感露肩上衣配短裙的德德則狀甚享受，緊緊依偎在男友身旁。兩人步伐一致，行走時身體貼近，彷彿完全沉浸在只有彼此的粉紅世界中，旁若無人。

同行的還有好友黃建東及疑似梁凱晴，這兩對疑似「戀人」起初未有太多避忌。不過當羅天宇與德德步行前往入閘口見人流漸多，警覺性極高的兩人瞬間彈開，刻意分開行。片段曝光後，隨即引發大批網民熱議，紛紛留言驚呼：「係咪陳懿德同羅天宇？」、「已經不是緋聞了！」。

羅天宇man爆攬實陳懿德，戀情被公開！（抖音截圖）

同行的還有好友黃建東及疑似梁凱晴。（抖音截圖）

陳懿德斜肩裝配短裙，性感得嚟又充滿活力。（抖音截圖）

人多地方刻意分開行。（抖音截圖）

人多地方刻意分開行。（抖音截圖）

戀情早有跡可尋 同遊埃及兼成功見家長

其實這對情侶的戀情早已有跡可尋。據悉，兩人當初是因共同愛好打籃球而擦出愛火。其後有網民發現兩人在社交平台各自上載了「餵企鵝」的日常照，背景與角度如出一轍，令戀情正式浮出水面。早前他們更與好友王灝兒（JW）、馬天佑等人飛往埃及及日本等地旅行，在社交平台分享的影片中，更毫不避嫌地在金字塔前跳舞互動，公然放閃。

除了同遊外地，兩人的關係更早已昇華至「見家長」的階段！早前陳懿德被傳媒直擊帶同媽媽與羅天宇三人行共進晚餐。席間，羅天宇與陳媽媽互動頻繁、有說有笑，明顯已成功融入女方家中，事後德德更甜爆透露媽咪大讚男方孝順。早前羅天宇以「獅子王」身份參加TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》時，德德更親自到台下現身打氣，難怪羅天宇近期受訪時，亦終於鬆口承認二人關係穩定：「我哋都幾friend。」看來兩人正愛得如膠似漆，只欠一個正式的公開認愛！

有共同朋友。（ig@taktakrachel）

樣靚身材好！（ig@taktakrachel）