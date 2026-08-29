黃建東孖港姐亞軍同行　與羅天宇陳懿德疑Double Dating關係微妙

38歲的TVB小生羅天宇與27歲「東張女神」陳懿德（德德）早前到紅館欣賞睇保良紅館 show，男方在門外霸氣攬實女方，令這段半公開的秘戀正式「拍拖斷正」。不過，當晚「約會」的另一焦點，還有同行的黃建東與2021年港姐亞軍梁凱晴（Carina），十足「Double Dating」，四人關係微妙。

羅天宇同陳懿德拍拖斷正，同行的還有好友黃建東及疑似梁凱晴。（抖音截圖）

四人並排而行 意外曝光關係

當晚在紅館門外，羅天宇Man爆單手攬實女友陳懿德，拍拖斷正。另一邊霜，身穿T恤外搭西裝褸的黃建東，則與梁凱晴結伴同行。從網上流出的片段可見，四人並排而行，羅天宇與德德在左邊煙韌放閃，右邊的黃建東與梁凱晴亦形影不離。雖然兩人未見有拖手或攬腰等親暱動作，但兩對男女齊齊出動的組合默契十足，儼如情侶間熱門的「Double Dating」約會格局。

黃建東回覆與梁凱晴彼此關係

黃建東今日以短訊回覆《01娛樂》，透露彼此關係：「嗰日我哋係一班Tvb同事去睇保良紅館 show，成班都係TVB好朋友。之前有同Carina合作過做台慶司儀，好欣賞佢，我哋只係同事關係❤️🙏🏼」。

四人似Double Dating。（抖音截圖）

人多地方刻意分開行。（抖音截圖）

同屆港姐事業各領風騷

現年30歲的梁凱晴是2021年港姐亞軍，與陳懿德屬同屆港姐佳麗。雖然德德當年八強止步，但其後在《香港小姐再競選》奪得季軍，更備受力捧成為大騷司儀；早前她在《萬千星輝頒獎典禮2024》首次獨擔大旗表現亮眼，一舉奪得「最佳女新人」兼入圍「飛躍進步女藝員」最後五強。如今兩位同屆靚女齊齊帶伴侶睇騷，事業與愛情發展可謂各自各精彩。

梁凱晴是2021年港姐亞軍。（ig@carinaleung_）

梁凱晴是2021年港姐亞軍。（ig@carinaleung_）

樣子甜美。（ig@carinaleung_）

自認桃花欠佳 經歷情傷拒絕「老馮」

現年45歲的黃建東則曾參與2011年香港先生選舉，獲得「演藝潛能大獎」獎項。他過往曾自嘲桃花運欠佳，大部份精力都放在工作上，圈中緋聞寥寥可數。大眾較為熟悉的是他與前DJ瑪姬（Maggie）經常以情侶檔接工作，但他直認對方只是思想相近的知心好友；他亦曾被爆與「百億千金」蔡頌思因拍劇日久生情，不過雙方最後均作澄清。近年黃建東受訪時曾坦言過去經歷過情傷，令他學會在感情中不再「老馮」（理所當然），變得更加成熟。

黃建東圈中人緣不俗。（ig@derekwong726）