《2026年香港小姐競選》今晚（8月30日）舉行決賽，12強佳麗經過數月密集的形象訓練、海外外景拍攝及才藝特訓後，今晚在電視城角逐冠、亞、季軍及「最上鏡小姐」、「友誼小姐」等多個殊榮。

香港小姐2026｜1號袁絲珩Bernice(26歲)- 冠軍

IG:berniceysh_

學歷：香港浸會大學傳理系學士學位

身高：163cm

職業：主題樂園演員

興趣：跳舞/主持/戲劇/影片剪輯/心理學/靈性

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香港小姐2026｜2號李澤欣Scarlett (24歲) - 季軍

IG：scarlettli_official

學歷：香港中文大學碩士畢業

身高：163cm

職業：ESG報告顧問

興趣：跳舞 (Jazz Funk )

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香港小姐2026｜8號鄧匡閔Ada(24歲) - 亞軍

IG：adatang_hm

學歷：英國京斯頓大學

身高：174 cm

職業：高定品牌版師助理

興趣：繪畫/刺繡/唱歌

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GinLee勁歌熱舞。（葉志明攝）

GinLee勁歌熱舞。（葉志明攝）

12位佳麗出場。（葉志明攝）

第一輪結束後，到曾比得帶領一眾已換衫的佳麗再次出場，接受主持的考驗。

（葉志明攝）

（葉志明攝）

（葉志明攝）

（葉志明攝）

（葉志明攝）

（葉志明攝）

（葉志明攝）

（葉志明攝）

（葉志明攝）

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（葉志明攝）

考驗環節結束，立即去到才藝表演。

袁絲珩 (Bernice Yuen) Jazz Funk（葉志明攝）

袁絲珩 (Bernice Yuen) Jazz Funk（葉志明攝）

譚雅文 (Tiffany Tan) 唱歌（葉志明攝）

李澤欣 (Scarlett Li) 拉丁舞（葉志明攝）

李澤欣 (Scarlett Li) 拉丁舞（葉志明攝）

好性感。（葉志明攝）

魏欣 (Etherine Wei)蛇舞。（葉志明攝）

李澄晴 (Chorie Li)pop jazz。（葉志明攝）

盧蔚晴 (Jasmine Lo)dj。（葉志明攝）

湯家琳 (Caris Tang)手語。（葉志明攝）

周芳姿 (Gracia Zhou)傘舞。（葉志明攝）

顏懿菲 (Agnes Yan) 芭蕾舞。（葉志明攝）

鄧匡閔 (Ada Tang)扇舞。（葉志明攝）

陳梓穎 (Cecilia Chan) 水袖舞加古箏。（葉志明攝）

楊媛媛 (Vera Yang)中國舞加書法。（葉志明攝）

才藝表演完，到大家最期待嘅泳裝！

（葉志明攝）

點擊下列圖輯，睇高清泳衣相：

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泳裝完，頒發友誼小姐，由3號李澄晴奪得。

恭喜李澄晴。（葉志明攝）

頒獎完畢，立即要淘汰四位，分別是12號湯家琳、3號李澄晴、9號周芳姿與4號譚雅文。

四位佳麗被淘汰。（葉志明攝）

魔音女團出場

接著下來，魔音女團出場，帶領8位佳麗性感火辣跳舞。

（葉志明攝）

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（葉志明攝）

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四位佳麗再被淘汰

表演完畢再淘汰四位，分別是10號陳梓穎、11號顏懿菲 、7號楊媛媛和5號魏欣。

最後四強分別是1號袁絲珩、2號李澤欣、8號鄧匡閔與6號盧蔚晴。

最後四強。（葉志明攝）

公布四強後，由梁漢文帶領三位前港姐－陳楨怡、郭柏妍與謝淑怡表演。

陳楨怡呢雙長腿冇得輸。（葉志明攝）

陳楨怡呢雙長腿冇得輸。（葉志明攝）

陳楨怡呢雙長腿冇得輸。（葉志明攝）

郭柏妍勁仙氣。（葉志明攝）

去到最緊張環節，當然是頒冠亞季！

最上鏡小姐：2號李澤欣

季軍：2號李澤欣

亞軍：8號鄧匡閔

冠軍：1號袁絲珩

恭喜晒！