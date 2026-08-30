香港小姐2026完整賽果｜袁絲珩奪冠、鄧匡閔亞軍李澤欣雙料季軍
撰文：黃梓恒
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《2026年香港小姐競選》今晚（8月30日）舉行決賽，12強佳麗經過數月密集的形象訓練、海外外景拍攝及才藝特訓後，今晚在電視城角逐冠、亞、季軍及「最上鏡小姐」、「友誼小姐」等多個殊榮。
香港小姐2026｜1號袁絲珩Bernice(26歲)- 冠軍
IG:berniceysh_
學歷：香港浸會大學傳理系學士學位
身高：163cm
職業：主題樂園演員
興趣：跳舞/主持/戲劇/影片剪輯/心理學/靈性
冠軍袁絲珩起底-翻版王菲 曾代表香港選美奪季
香港小姐2026｜2號李澤欣Scarlett (24歲) - 季軍
IG：scarlettli_official
學歷：香港中文大學碩士畢業
身高：163cm
職業：ESG報告顧問
興趣：跳舞 (Jazz Funk )
李澤欣中大碩士背景曝光 五官撞樣IVE成員Leeseo
香港小姐2026｜8號鄧匡閔Ada(24歲) - 亞軍
IG：adatang_hm
學歷：英國京斯頓大學
身高：174 cm
職業：高定品牌版師助理
興趣：繪畫/刺繡/唱歌
鄧匡閔準備清單完賽去放蹤 盧蔚晴自爆去「偷食」
第一輪結束後，到曾比得帶領一眾已換衫的佳麗再次出場，接受主持的考驗。
考驗環節結束，立即去到才藝表演。
才藝表演完，到大家最期待嘅泳裝！
點擊下列圖輯，睇高清泳衣相：
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泳裝完，頒發友誼小姐，由3號李澄晴奪得。
頒獎完畢，立即要淘汰四位，分別是12號湯家琳、3號李澄晴、9號周芳姿與4號譚雅文。
魔音女團出場
接著下來，魔音女團出場，帶領8位佳麗性感火辣跳舞。
四位佳麗再被淘汰
表演完畢再淘汰四位，分別是10號陳梓穎、11號顏懿菲 、7號楊媛媛和5號魏欣。
最後四強分別是1號袁絲珩、2號李澤欣、8號鄧匡閔與6號盧蔚晴。
公布四強後，由梁漢文帶領三位前港姐－陳楨怡、郭柏妍與謝淑怡表演。
去到最緊張環節，當然是頒冠亞季！
最上鏡小姐：2號李澤欣
季軍：2號李澤欣
亞軍：8號鄧匡閔
冠軍：1號袁絲珩
恭喜晒！