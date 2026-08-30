香港小姐2026｜賴彥妤中空戰衣大騷半球成焦點：貼咗好多膠紙

《2026香港小姐競選決賽》於今晚（30/8）於電視城隆重舉行，現場星光熠熠，多位歷屆港姐特意盛裝出席，於紅地氈上爭妍鬥麗，場面非常熱鬧。當中前港姐賴彥妤以一襲設計極度大膽的黑色掛頸貼身禮服登場，胸前直接「大開中門」中空剪裁，大騷完美曲線與半球，成為全場焦點。

賴彥妤大騷半球，性感到爆燈。（盧振輝攝）

賴彥妤「大開中門」中空剪裁成全場焦點

賴彥妤日前剪了一頭俐落短髮，今次造型徹底顛覆過往優雅公主風，轉走性感酷帥路線。她接受《香港01》受訪時笑言，今次穿上這件「戰衣」確實是一個大挑戰：「第一次挑戰呢個Style呀！因為最近剪咗短頭髮，往年嘅港姐通常都係比較Elegant、公主Style，今年就想試試新嘅風格，所以最後就揀咗呢件。不過頭先行紅地氈之前我都好緊張呀！」

賴彥妤今晚出席《2026香港小姐競選決賽》。（盧振輝攝）

被問到身穿如此性感、幾近「中空」的禮服會否擔心走光，賴彥妤表示安全措施做得非常足夠：「我啱啱入嚟，服裝同事都好好，幫我貼咗好多膠紙！因為呢個係中門大開，但好安全嘅，人生第一次試咁性感。啱啱有同事話我好似去完泰國仲曬黑咗咁，可能因為我努力打排球啦！」

賴彥妤港姐決賽。（盧振輝攝）

賴彥妤透露，當初選擇這套禮服時其實掙扎了很久：「我真係掙扎咗好耐，本來有幾個Option都係閃令令嘅公主Style，但呢件比較清爽，純粹係靠Cutting取勝。所以我都同自己講，試吓唔同嘅嘢，當係新挑戰啦！」她更補充，出場前獲得不少同事讚賞：「大家話好少見我呢一面，我自己都好開心可以Show少少，今年啲港姐咁靚，都要襯返大家嘛，不過講真而家都有啲涼。」

賴彥妤。（盧振輝攝）

賴彥妤。（盧振輝攝）

中門大開！（盧振輝攝）

中門大開！（盧振輝攝）

勁。（盧振輝攝）

勁。（盧振輝攝）