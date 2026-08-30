港姐2026︱郭柏妍低胸裙失手意外露墊　貼身剪裁勾勒出玲瓏身材

《香港小姐2026競選決賽》今晚（8月30日）假將軍澳電視城舉行，一眾佳麗早已準備就緒，在才藝表演環節大展身手。郭柏妍、陳楨怡、謝淑怡更獲安排與梁漢文同台合作，三人分別以不同樂器獻技，各自分享練習趣事。



謝淑怡（左起）、郭柏妍、陳楨怡。（葉志明攝）

郭柏妍不慎失手露墊

郭柏妍以一襲銀白鑽飾抹胸長裙性感登場，貼身剪裁勾勒出玲瓏身材，低胸設計大曬誘人事業線，狀態大勇極之吸睛！豈料在現場手持咪高風分享期間，郭柏妍的抹胸長裙不慎輕微移位，導致胸墊邊緣意外露出，驚現失手露墊的小插曲！

郭柏妍持咪發言裙身移位不慎失手露墊。（葉志明攝）

談到今晚表演吹單簧管，她笑言一直以為自己只是6年冇吹，點知數數手指先發現，實際已經有成10年沒有掂過支管。她搞笑自嘲：「我係好抵用，吹嘅樂器都可以搵我。」除了吹單簧管，她今晚還要演戲、唱歌同跳舞。被封「魔音」的她被問到唱歌練成點，她笑言：「都唔係唱好多，都有信心。」實行以自信搭夠！

郭柏妍周身刀樣樣表演。（葉志明攝）

陳楨怡重執豎琴加操備戰

陳楨怡相隔6年再彈豎琴，對上一次已是2020年選港姐的才藝表演，今次特別加操備戰，希望重拾最佳手感。謝淑怡則表演強項鋼琴，獲梁漢文「獻出第一次」四手聯彈，她大讚對方一坐低便投入狀態，值110分，更笑言合作已感榮幸。