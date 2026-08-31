郭珮文怕醜回應「密會」男神黃宗澤　妙談二人關係：佢真係好識食

郭珮文（Juliana）昨晚（30日）身穿低胸貼身閃面裙出席《2026 香港小姐競選決賽》，大騷「最強Body」，性感程度達噴血級。郭珮文接受《香港01》訪問時，表示裙子是在網店看到覺得漂亮，加上自己此前未曾穿過這款裙子，所以嘗試一下。問到會否難駕馭？郭珮文顯得相當有自信：「只要有自信，著咩都靚。」並表示已做足安全措施防止走光。

郭珮文超性感示人。（盧振輝 攝）

妙談與黃宗澤關係

除了身材焦點外，外界亦非常關心她與男神黃宗澤（Bosco）的緋聞，早前二人被影到「撐枱腳」，互動親密，因而傳出緋聞。郭珮文澄清當時是前往長沙工作，飯局並非二人單獨進行，而是一班工作人員同行，只是剛好被拍到的角度看起來像兩人獨處。記者隨即笑稱：「又係呢招啊？」郭珮文強調：「我係好真誠同誠懇架！（兩人係咩關係？）前輩、大佬！」

郭珮文表示未試過這剪裁的裙，所以想嘗試一下。（盧振輝 攝）

自稱不是黃宗澤理想型

過往郭珮文曾公開表示視黃宗澤為理想型，如今近距離接觸並一同吃飯，被問到會否感到心動甚至大膽追求時？郭珮文害羞表示：「我唔夠膽啊！」並直言：「因為我好敬佩佢，覺得喺佢身上可以學到好多嘢。」她又大讚黃宗澤廚藝好，形容對方：「我不嬲都覺得佢好識食！同埋佢成日都有煮嘢食、煲湯，佢真係好識食。」她更透露早在之前拍劇時，就曾嘗過對方的手藝，直言會煮飯煲湯的男生絕對會加分。

郭珮文妙談與黃宗澤關係，大讚對方「識食」。（盧振輝 攝）

問到目前單身的她，與黃宗澤未來是否有發展機會？郭珮文意圖扯開話題，說自己要拍攝《女神配對計劃2》。當記者再追問下，郭珮文表現得無力招架，更搞笑地將整個人貼在牆上。她認為自己像個「小朋友」般傻更更，不會是對方喜歡的類型，亦不敢向對方詢問私人的擇偶條件。被問到想不想做黃宗澤的女朋友，郭珮文一時語塞，隨後笑稱自己真的不夠膽。

郭珮文之前被影到與黃宗澤「撐枱腳」，她解釋當時還有其他工作人員。（小紅書圖片）

郭珮文被追問有關對黃宗澤的感覺時，有點招架不住。（盧振輝 攝）

不介意身材被關注

另外，談到《女神配對計劃2》的拍攝進度，郭珮文表示過程順利，但也因為有很多活動而感到疲憊。被問到節目中會否有性感造型？她透露有少少，會嘗試維持好身材，並透過控制飲食來保持「最強Body」。對於常被外界關注身材或被標籤為性感，她表示不介意，但希望未來大家能看到她更多不同的面向與潛能。

性感程度爆燈！（盧振輝 攝）