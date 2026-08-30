梁凱晴驚爆與黃建東拍拖睇騷 即時劃清界線：下次會企遠啲

梁凱晴日前被影到與黃建東，孖羅天宇和陳懿德「四人行」睇騷，因而傳出Double Dating。她今晚出席港姐決賽時，親自回應二人關係。

梁凱晴回應與黃建東關係。（羅振輝 攝）

澄清與黃建東並非拍拖

梁凱晴接受《香港01》時，談到與黃建東傳緋聞？梁凱晴澄清二人並非拍拖，解釋當天其實是與公司約二十同事一同前往觀賞慈善秀，巧合之下才被拍到二人同行。被問及黃建東是否正在追求她、甚至在旁「保護」她時，梁凱晴連聲否認：「當然不是啦！」她指報導出來後自己也有看過相關新聞，笑言大家當日只是並肩行走，可能因為角度問題，才令畫面看起來兩人非常貼近。她強調兩人只是同事關係，對方也並非她杯茶，笑謂：「我喜歡斯文的男生，他比較風趣幽默。」她亦表示新聞出來後，兩人並沒有特別就此事溝通。

梁凱晴早前與黃建東、羅天宇、陳懿德一齊睇演唱會。

感情順其自然

現場記者打趣問她會否擔心緋聞嚇走其他追求者，梁凱晴表示不擔心，因為大家一看就知道「唔關事」。至於會否介意傳緋聞，她則抱著平常心：「我覺得好普通，大家工作上在一起看慈善騷，都是工作而已。」她坦言現時自己沒有拍拖，感情狀況一切順其自然，目前仍以工作為先。被問到入行後是否有圈中人追求或感受到好感，她承認會有少許感覺，但依然會以工作為重。

梁凱晴不擔心緋聞嚇走追求者。（羅振輝 攝）

此外，笑指當晚她與黃建東，成為真正情侶德德和羅天宇的「電燈膽」。梁凱晴笑言覺得好不好意思：「我都覺得應該站在他們後面，下次我會站在遠一點。」至於私下聚會時有否被德德和羅天宇「閃到」，她則笑言大家只是玩得開心，私下偶爾會一起吃飯，氣氛非常融洽。