元配Joey驚爆梅媽被梅啟明「活活嚇死」　誓帶子返港靈堂當面對質

梅艷芳的媽媽梅覃美金昨日（30日）離世，據了解梅媽在進食時突然暈倒，傭人報警送院，可惜最後返魂乏術，享年102歲。原本不知情的梅啟明在記者告知情況後，即時與泰籍泰籍未婚妻May May趕赴醫院，有指梅啟明更大聲表示與May May已有默契結婚，激怒身在大馬的元配Joey。Joey今日（31日））接受星島頭條訪問時，怒轟梅啟明拋妻棄子涉嫌犯重婚罪，更驚爆梅媽生前其實是被他「活活嚇死」，誓要返港撕破梅啟明與二奶真面目。

梅艷芳媽媽覃美金昨日離世，享年102歲。（資料圖片）

元配Joey鬧爆梅啟明「賤男」：衰到冇人有

梅媽離世立即掀起家族風波，梅啟明在母親離世後沒有第一時間通知身在大馬的妻子Joey及兒子Richard，反而帶著泰籍未婚妻May May和另一女子「恩恩」趕往醫院，當眾公開表示與May May早有婚約，只欠正式簽紙，甚至稱梅媽生前已經認定了這個「新新抱」的身份。這舉動惹怒元配妻子Joey，接受《星島頭條》訪問時Joey鬧爆梅啟明：「佢衰到冇人有，人死唔見佢死！」更指從沒有搞過離婚，若還有一紙婚書，梅啟明根本沒有可能與May May簽到紙。Joey言語間斥梅啟明「賤男」，並早已心死，更不會貼錢搵律師辦離婚，只是看不過眼他公然帶着二奶走出來，完全忽略了兒子的存在。

元配Joey鬧爆梅啟明「賤男」。（資料圖片）

Joey舉報重婚爆梅啟明 與「恩恩」用梅姐名義內地登台賺錢

Joey透露今年5月已向香港警方、律政署及大馬警方舉報梅啟明涉嫌重婚。談到梅啟明的精彩情史，Joey指梅啟明最喜歡帶不同的泰國女子回家「幫梅媽揼骨」，二奶May May也是在尖沙咀一間泰國餐廳認識 ，更借結婚為名「𠱁咗老人家幾十萬」。Joey更爆出與梅啟明及May May一同現身醫院的「恩恩」亦是梅啟明的「自己人」，並透露2019年梅媽與梅啟明在北角搞梅艷芳國際紀念館時，恩恩都有份參與，近年兩人更搭檔頻返內地登台，打正旗號用梅姐名義演出賺錢。

梅啟明於2024年宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

爆梅媽生前被梅啟明「活活嚇死」？

​對於梅媽生前的遭遇，Joey極為痛心，直斥梅啟明根本沒有資格處理梅媽身後事，更表示梅媽是被梅啟明「嚇死」，因梅媽被梅啟明「日日撳住嚟搶（錢）」，大爆當年梅啟明走佬去美國時，以梅艷芳的義借落大筆錢，老人家有苦自己知。Joey憶起2011年底返港時，曾去過聖保祿醫院探望梅媽，老人家當時傷心爆喊，親口跟她說怕了梅啟明，為了避開兒子而長住醫院，當時梅媽更感觸叮囑孫仔Richard要好好做人，千萬不要學壞。

梅啟明有信心可辦理母親的後事。（翁鈺輝攝）

梅啟明未婚妻昨日趕到醫院。（資料圖片）

Joey誓帶子返港靈堂當面對質

Joey直言梅媽生前愛錫她及孫仔，基於對梅媽的尊重，Joey一定會帶兒子返港送梅媽最後一程。若在靈堂上遇到梅啟明和二奶May May絕不客氣，更表示會跟梅啟明當面對質，見到二奶May May一定會趕她走。Joey甚至憶起舊帳，指梅啟明曾拿假租約聲稱把房間分租，讓May May侵佔了她的睡房，Joey直指不會放過梅啟明。