黎彼得家屬低調辦家祭遺體今早火化　靈堂輓聯讚揚成就將辦追思會

殿堂級填詞人兼演員黎彼得（原名黎成就）本月初（8月5日）傳來死訊，享年76歲。生前好友鍾志光向傳媒透露，黎彼得家屬今日已以家祭形式低調進行，其遺體亦已於今日上午正式火化，一代詞壇及影視前輩就此告別塵世。

殿堂級填詞人兼演員黎彼得的喪禮，以家祭形式低調進行。（大會提供）

家屬發聲明宣布已出殯 遺體今晨火化

黎彼得家屬表示，喪禮已於早前以家祭形式完成，並於8月31日上午將遺體火化：「一縷輕煙，雖然帶走了他寄居麈世七十六載的皮囊，但他所填的歌詞，在大小螢幕上的演出，音容笑貌，都會長存在眾人心中。」

靈堂兩側掛有一幅輓聯，總結了黎彼得一生在填詞界及演藝圈的成就。（大會提供）

從靈堂現場的照片可見，橫匾寫上「永遠懷念」四大字。靈堂中央掛著黎彼得微笑的遺照，前方擺放著由孝男樹德所送、寫有「父親大人冥鑒 永念親恩」的花牌。靈堂兩側掛有一幅輓聯，總結了黎彼得一生在填詞界及演藝圈的成就，上聯為：「風中勁草笑看世事如棋局」，下聯為：「浪子心聲成就詞壇百世名」。此外，現場亦擺放了多個親友送上的花牌。

靈堂外擺滿黎彼得生前的生活照。（大會提供）

攜手環星娛樂籌辦追思會 感謝各界慰問

為了讓廣大樂迷及影迷有機會向黎彼得作最後敬悼，家屬透露目前正在環星娛樂的協助下，籌辦「黎彼得先生追思會」，至於具體的場地、日期及時間，待一經落實後便會馬上公布。最後，黎彼得家屬對連日來來自各界朋友的關心與慰問表達了深切謝意，直言「深表謝意，銘感五內！」，並祝願大家身體健康、平安順遂。