謝霆鋒大仔Lucas近照曝光曲髮不羈似爸爸　酒窩笑容遺傳張柏芝

張柏芝與謝霆鋒婚後育有兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），惟婚姻維持5年便告終。大仔Lucas今年已18歲，正式入讀澳大利亞音樂學院（AIM）修讀音樂。近日有當地網民幸運「野生捕獲」Lucas，他亦展現超高親和力爽快答應合照，令其最新狀態曝光！相中Lucas顏值再進化，五官輪廓神還原爸爸謝霆鋒，笑起來的酒窩與溫和眼神卻盡得媽媽張柏芝真傳。

張柏芝與謝霆鋒婚後育有兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus）。（微博照片）

標誌性曲髮Look休閒打扮

從網上流傳的合照所見，Lucas依然留著標誌性黑色曲髮，蓬鬆自然，隨性不羈，身穿灰色連帽衛衣對鏡頭比出「Yeah」手勢，笑容和藹親切。據悉，當日有兩名年輕人在當地認出Lucas，上前詢問可否合照，他二話不說便親切答應，三人靠得頗近，氣氛融洽，完全沒有星二代的架子，星味爆燈！

Lucas標誌性曲髮Look休閒打扮。（小紅書圖片）

曲髮不羈似足謝霆鋒。（IG@chefnicookies）

陽光笑容盡得張柏芝真傳。（微博@張柏芝）

繼承謝霆鋒音樂才華

Lucas不止遺傳父母優良顏值，更繼承了爸爸的音樂才華，憑實力考入澳洲音樂學院深造，正式踏上音樂之路。向來對子女保護到實的張柏芝，近年亦不時分享兒子生活點滴，見證Lucas由小男孩長成俊朗青年。

Lucas不止遺傳父母優良顏值，更繼承了爸爸的音樂才華。（微博圖片）

曾與少女地鐵互動傳戀情

早前Lucas曾被拍到與一名少女在當地地鐵上互動，其間更被指望向女方時露出「寵溺眼神」，一度傳出緋聞。不過張柏芝未有回應傳聞，Lucas亦繼續專注學業，感情事保持低調。如今他愈大愈有型，將來會否入行承繼父母衣缽，自然成為外界焦點！

Lucas曾與少女地鐵互動傳戀情。（網上照片）