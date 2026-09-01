TVB綠葉出入頂級私人會所做GYM　身家極豐厚做演員只係興趣

TVB綠葉鬼塚日前拍片駕車現身位於佐敦的老牌貴族私人會所「九龍木球會」（Kowloon Cricket Club），只見他在健身房做GYM，雖然年事已高，但肌肉線條與精神狀態依然極佳。

鬼塚揸車到達會所。（片段截圖）

只招待會員。（片段截圖）

只招待會員。（片段截圖）

位於京士柏的九龍木球會擁有超過百年歷史，入會門檻極高，會籍不僅價值不菲，更需經嚴格審核，絕對是身份與財力的象徵。鬼塚日常出入此等頂級私人會所做運動，再次印證了他隱形富豪的形象。

背面都咁有型。（片段截圖）

努力做gym。（片段截圖）

鬼塚好fit。（片段截圖）

開創時裝王國風山水起

鬼塚11歲時在洋服店做學徒，曾經做過車行等各行各業，份份工都被炒，到1985年才開了第一間自家品牌「鬼塚」，成為傳奇時裝設計師，更造衫造到風山水起，家中「波子」、Benz、MGB等名車擺到行唔郁當擺設，80年代一炮過用138萬現金買起九肚山洋房，但03年卻一夜結束整個與他同名的時裝王國。

鬼塚因參與拍攝胡楓監製、執導的《打藤》（1979）入行，及後拍攝過50多套電影，近年轉戰無綫做綠葉，但時裝設計才是他的成就之處。（葉志明攝）

佢真係好鍾意Harley-Davidson電單車。

鬼塚有錢便想買東西，當年買車買埋滿成間屋，後來知錯，聽老婆話改買磚頭。（鬼塚提供）

曾貼錢返TVB

2017年鬼塚加入TVB做演員，直認是打發日辰，更是貪慕虛榮：「我2003年退休，係近年先苦苦哀求個朋友話想拍劇，佢係TVB導演嚟，於是叫我入紙申請，點知入紙一個星期後就有回音，《乘勝追擊》係我第一套拍嘅TVB劇，得一個Shot啫，做收數佬，做完之後嗰啲虛榮心即係返晒嚟！」擔任TVB演員時，鬼塚試過揸保時捷靚車返工，後因座駕泊在電視城門外遭抄牌，變相倒貼打工，令同劇台前幕後感到震驚：「咁有米都做茄哩啡」。