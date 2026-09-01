陳自瑤自爆生日王浩信有表示　談教女兒識異性防渣男：觀念要正確

陳自瑤（YoYo）今日（2日）到尖東出席乳酪品牌活動，同場還有將迎來第二胎的朱千雪。活動上，朱千雪甜蜜表示老公期待屋企第二個小生命來臨，因為又可以重複多次接送小朋友返學、放學，陳自瑤聞言道：「好好啊。」打從心底裡羨慕。

陳自瑤今日同懷第二胎一同出席活動。（葉志明 攝）

陳自瑤接受《香港01》訪問時，大爆現時14歲的女兒王靖喬比她貪靚，更會主動拿她的護膚品和衣服使用。她坦言，自己只有在工作時才會打扮，平日私底下偏好較隨性、Casual，甚至經常不化妝出街；相反女兒則會精心打扮才出門。

分享母女相處之道 陪伴成長如「兩姐妹」

談到女兒的打扮，陳自瑤表示雖然兩母女Style不同，但女兒多少受她影響，因從小看著媽媽扮靚拍照，所以都會被薰陶比較姿整。會否幫忙拍照？陳自瑤笑指女兒偶爾會幫她拍，但更多時候是對方自拍。至於女兒可有受父母影響，將來想入行發展，陳自瑤指女兒暫時沒有這個意向，她亦希望女兒現階段以學業為重，待將來年長點再考慮個人興趣，自己不會給予壓力。若女兒未來有意入行，她亦會保持開放與支持態度，因為現在的小朋友非常有想法和自主，「無論佢做咩我都會支持。」

陳自瑤表示有同女兒分享護膚心得。（葉志明 攝）

隨著新學年開始，陳自瑤表示雖然女兒已升上中學，但她仍要幫忙準備書籍、文具等開學用品。即使平日需要頻繁往返香港與內地工作，她亦堅持兼顧好家庭與工作，安排好女兒的需要。面對青春期可能出現的反叛期，陳自瑤坦言：「其實無得驚，一定有！」她認為每個人成長階段都有此經歷，自己會以「共情」方式與女兒溝通，「呢個時候一定受軟唔受硬，你要同佢講道理，唔好咩都反對佢，咩都唔畀佢做，理解咗佢嘅想法再去引導，共情係好重要。暫時女兒還好，都肯聽我講。我哋會比較似兩姊妹咁相處，傾下心事，我亦會同佢分享自己人生經歷，講下人性係點，要識得保護自己。」

之前有女兒王靖喬與男朋友仔的合照流出。（IG圖片）

灌輸女兒正確觀念

女兒早前被爆拍拖，問到可有跟她分享現時的感情狀況，陳自瑤則笑言這是女兒隱私不便多談：「當然所有嘢我哋都有好好溝通，會教佢一啲正確嘅觀念、方向、思想等等。（見過女兒男朋友未？）私人嘢就唔講咁多了。」作為媽媽會否教女兒帶眼識人，避免遇到渣男傷害？陳自瑤直言：「識朋友係OK嘅，學校有唔同嘅朋友仔，最緊要係教佢點樣揀朋友，呢個好重要，唔好結交損友。（會唔會唔准女兒拍拖？）朋友仔OK嘅。」

陳自瑤表示不會干預女兒識異性朋友。（葉志明 攝）

生日工作度過 收到女兒驚喜無比感動

另外，談到早前45歲生日，在社交平台大方面晒出一組極具異域風情的寫真靚相，化身「西域公主」。陳自瑤解釋當時是去新疆工作。她透露從小就非常希望能踏足當地，這次終於一圓心願。儘管當地天氣高達50多度，她要身穿數層長袖厚衣服進行拍攝，而且工作完畢後十分疲憊，但堅持要拍完這輯照片，笑言「好彩我嘅抗熱能力還可以」，成功圓夢感到非常高興。

陳自瑤早前45歲生日，在社交平台大方面晒出一組極具異域風情的寫真靚相，化身「西域公主」。（Instagram圖片）

陳自瑤又表示，今年生日主要在工作中度過，除了與香港朋友聚餐慶祝外，亦有與上海的團隊一起慶祝。談到女兒的生日表示，陳自瑤滿面幸福地大讚女兒「好乖、好懂事」，笑言近年感覺女兒成長不少。陳自瑤透露，今年生日當天雖然自己尚未起床，但女兒已精心準備了連串驚喜：「佢一早起身煮定一份好靚嘅意粉，插住蠟燭畀驚喜我，又將我哋以前嘅合照畫成素描畫送畀我。之後仲話要出街買嘢，然後買咗個蛋糕同扎一紮花返嚟畀我！」被問到有否感動落淚，陳自瑤則笑稱：「咁又無。」並指自己平時注重儀式感，高興女兒受她薰陶學會體貼人。

談到活動上，聽到朱千雪一番說話表現感觸，是否也勾起自己當年畫面？陳自瑤感嘆女兒現在開始長大，會有自己的朋友，不像小時候貼著媽媽，所以都會回想起以前陪伴女兒的時光。

陳自瑤生日收到女兒驚喜舉動，非常開心。（Instagram圖片）

老公王浩信訊息祝賀生日

問到老公王浩信是否有送上生日祝賀，陳自瑤表示：「大家都好忙，我成日都唔喺香港，佢又好忙。（Message講聲生日快樂呢？）都有嘅。」而問及稍後有否機會一家三口食飯慶祝時，陳自瑤則坦言：「呢個真係唔知，因為真係太忙了，我聽日又要飛澳洲工作。」行程相當緊湊。陳自瑤表示生日願望最重要是身體健康，同時希望嘗試拍劇以外多些不同性質的工作。她透露一直希望到世界各地不同的地方工作，邊工作邊娛樂，賺取不同國家的貨幣。

陳自瑤稱生日有收到老公王浩信的祝賀訊息。（葉志明 攝）