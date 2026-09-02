TVB「御用惡女」開羊肉店慘被串無客做侍應　靠一件事狂賺足10年

TVB前資深花旦郭少芸（Florence）1992年參加《香港小姐競選》，獲無綫簽約入行，她拍過的劇集有《律政強人》、《大鬧廣昌隆》、《先生貴姓》、《愛‧回家》，因演活惡形惡相的反派角色被封為「御用惡女」。郭少芸近年事業重心全面轉移內地，近來不時拍片分享人生故事。日前她拍片提到在TVB期間曾大膽推劇，創業開羊肉店惜門可羅雀，兼慘被串爆無客，最後靠一件事狂賺回本！

郭少芸憑秘書角色成功翻盤。（IG@kwok_florence）

郭少芸豪宅慶祝57歲生日。（IG@kwok_florence）

郭少芸與大班友人慶生。（IG@kwok_florence）

郭少芸TVB推劇

郭少芸近日拍片憶述，30歲在TVB拍完《錦繡良緣》後獲邀入處境劇《皆大歡喜》，可是因為年齡危機，以及不想被動等待開戲，故她推戲「Say no了to TVB」。剛好郭少芸姐姐邀她入設計公司，她又不想面試其他公司，故答應轉行，朝九晚五一做4年。

郭少芸的觀眾緣一向不錯！（截圖）

開羊肉店慘被串無客 定一「離譜」規矩竟狂賺

郭少芸透露，一日與姐姐及姐夫經過一間招租的舖頭，決定夾份創業，她說：「我們做了一個很詳細的市場調查，發現香港好像甚麼店都有，就是沒有一家吃羊肉的，那不如我們就開一家羊肉店吧！」可是生意不如理想，她說：「有一個熟客，我給她端咖啡的時候，他說：『郭小姐，我很喜歡來你的Coffee Shop，因為這裏很安靜，沒有人打擾我。』很扎心啊！」郭少芸指為了慳成本，須親自落場做侍應抹枱送菜，很多客人認出她，但郭少芸坦言不覺委屈。

郭少芸與佘詩曼都是圈中的黃金盛女。（IG圖片）

郭少芸現將重心轉移內地發展。（郭少芸微博圖片）

舖頭執笠後，郭少芸有點不甘心，其後她再接到一個老客戶電話，對方問她是否有興趣進駐他在旺角開的新商場，咨詢姐姐意見後她決定去馬。有過創業失敗經驗的郭少芸說：「那時候我做了一家挺大膽的決策，就是我發現呢，餐廳想要有盈利，翻枱率必須要提高，所以我定了一個比較離譜的規定，所有的客人進店，從你坐下來，一個小時你就要埋單。沒想到之前虧的，一把就賺回來了。」開舖10年後，市場部要求郭少芸餐廳轉一個菜系，郭少芸坦言因骨氣不願妥協，故「光榮退場」，並指一切都是經歷。

郭少芸開羊肉店門可羅雀。（小紅書@郭少芸）

更被熟客串。（小紅書@郭少芸）

第二次開舖規定食客坐低一個鐘要埋單。（小紅書@郭少芸）