港姐冠軍與富商15歲仔遺傳強大美貌　身高直迫米九勁大隻：帥很多

現年56歲「大美人」李嘉欣是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，2008年與富商許晉亨結婚後榮升「百億闊太」，兩人育有兒子許建彤 (Jayden)。李嘉欣近年專注相夫教子，除了送兒子到英國貴族學校讀書，又經常與許晉亨嘆世界，不時到英國探望兒子。不知不覺許建彤已長大成人，身高直迫米九。日前有人在白金漢宮目擊許建彤，大大隻隻更獲讚遺傳媽媽美貌，靚仔了不少。

幸獲母親鼓勵，李嘉欣最終奪得港姐冠軍。（TVB）

李嘉欣在節目中自爆當年落選最上鏡小姐獎而想退賽。（TVB）

李嘉欣仔仔許建彤近照勁大隻

日前有人在白金漢宮附近見到許建彤。許建彤在街上與人同行，雖然身處外國，但其身材在外國來說亦屬大隻，高大健碩。他戴上眼鏡、穿上白色恤衫及灰色休閑褲，腳踏波鞋，隨意得來又不失斯文。

許建彤眼大大鼻高高，五官端正，不少網民激讚許建彤靚仔了不少，「臉比以前帥很多了」、「李嘉欣為什麼只生一個孩子呢 多生幾個肯定會有顏值隨她的呀」、「細看眼睛是非常漂亮的」、「長開了！15歲 身高將近190」、「其實她兒子會是個大帥哥，完全沒打扮，但是身高五官放在那裏」、「瘦了就帥了，五官可以」、「瘦超多之後應該還是帥哥」而發文網友又留言透露當日李嘉欣和許晉亨都在場，與仔仔分開行。

李嘉欣染金髮度新歲。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣與老公參加胡智同婚禮。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣兒子讀頂尖貴族寄宿學校 與麥明詩做校友

李嘉欣兒子Jayden讀的威靈頓公學為英國過百年歷史的頂尖貴族寄宿學校，「十優港姐」麥明詩也曾在該校就讀預科。李嘉欣對兒子教育要求極高，Jayden幼稚園就讀維多利亞，小學曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，其後轉到香港國際學校（Hong Kong International School）就讀，操流利英語。而李嘉欣亦出身於傳統名校瑪利諾修院學校，精通粵語、普通話、上海話、英語、葡萄牙語、日語以及意大利語共7種語言。據知嘉欣在中五會考取得 2A、7B 佳績，其中英文及聖經更考獲A，成績優異。

許建彤現身英國街頭。（小紅書）

獲讚大隻靚仔。（小紅書）

英國偶遇。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

不少網民都讚他靚仔。（小紅書）

不少網民都讚他靚仔。（小紅書）

許晉亨與李嘉欣結婚育有一子許建彤。（資料圖片 / 陳順禎攝）

近年李嘉欣不時與兒子jayden許建彤現身。（IG：@michele_monique_reis）