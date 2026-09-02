裕美自爆曾獲富豪3千萬利誘生仔　林作自豪女友月入百萬樂食軟飯

現年38歲的藝人裕美與36歲的前大律師林作拍拖多年，雖然過往常被酸民譏諷為「專黐有錢人的心機女」。二人近日於市價約4,000萬港元的中半山豪宅接受《東網》專訪時，裕美大爆曾於公司飯局遭遇侮辱性對待；林作亦挺身為女友抱不平，林作直言撇除家族財產不計，單論個人資產與賺錢能力，裕美實際上比自己強上3、4年。



裕美和男友林作。（IG圖片）

當初裕美被林作熱烈追求打動芳心。（IG圖片）

裕美驚爆娛樂圈黑幕 曾獲三千萬利誘「賣子宮」

入行24年的裕美見盡娛樂圈的紙醉金迷，首度披露過往遇到的荒誕奇聞。她透露曾於公司飯局上遭當眾侮辱，當時一名並非香港人的男士竟當眾稱讚其臀部豐滿，並開價3,000萬元要她「賣子宮」代孕生子。這番言論讓她極度火滾，她坦言若非對方年約3、40歲兼長相不俗，定會當場給對方一巴掌。她直言自己很有原則，加上擔心被人在外傳播，因而果斷拒絕；一旁的林作聞言卻打趣大嘆自己未曾遇過這類「筍Job」，甚至自誇精力旺盛。

裕美稱曾有外國富商出3千萬邀她「賣子宮」。（IG@wadahiromi）

除了代孕邀約，裕美更揭露曾有圈中知名「女中介人」在半夜來電，企圖以高薪誘騙她前往澳門及新加坡，陪同富商吃飯、賭博「登台」。對方聲稱提供六位數酬勞，甚至每月數十萬進帳，唯獨限制每月僅能返港一次。警覺性極高的裕美自知非造作之人，加上極度反感應酬，當場霸氣拒絕，表明自己熱愛唱歌而非從事夜總會工作。身旁的林作對此打趣指手法極像「KK樂園」（賣豬仔）誘騙案，更搞笑自薦願意承接此類工作。

裕美直指有認識的女星「被包養」，自己亦曾被「女中介人」邀請離港「登台」。（IG@wadahiromi）

曾交過逾十個富家子弟 嫌棄對方驕縱自大如「湊仔」

外界常標籤裕美專挑有錢人拍拖，她對此大方承認曾交往超過十位富二代，惟坦言內心極度討厭與富家子弟交往。她狠批不少富二代自以為靠帥氣吸引異性，實質只是家境富裕，性格更是不可一世。裕美回憶14歲時曾獲富二代開跑車接送放學，但短短一星期便因文化差異分手，直指對方從未吃過漢堡包、飲水都要加入燕窩，甚至連綁鞋帶亦不識，讓她感覺如同「湊仔」般疲累。

裕美承認有過與十幾個富二代拍拖的經驗。（IG@wadahiromi）

談及與林作這段長達近8年的感情，二人雖然互相嘴砲——林作甜蜜預告11月1日為二人相戀8週年紀念日，裕美卻直呼反胃兼毫無食欲——但裕美坦承林作是眾多富家子弟中相處最舒服的一位。對於圈中不乏藝人靠「包養」突然富貴、全身名牌兼入住豪宅的現象，裕美秒答相信並聲稱知曉相關女星身分，但她亦能理解各人選擇，絕不予以歧視；對此林作「八公」本色大發，不斷逼問女友開名。

裕美和林作拍拖至今已近8年。（IG@jolamchok）

月入百萬翻身甩「貧窮」標籤 林作自豪圓夢「食軟飯」

針對網民諷刺裕美為「黐有錢人的心機女」，林作主動挺身為女友抱不平。他大爆裕美轉戰KOL領域後事業蒸蒸日上，以每月賺取100萬元為目標，單計個人賺錢能力與個人資產，已超越自己三至四年，早已脫離昔日「窮歌女」形象。林作更笑言遵從母親教誨，夢想就是找個能力優勝的另一半以便隨時「食軟飯」，甚至大讚女友感情經驗豐富。

林作曾評價裕美，指她是個很獨立、堅強、慷慨，非常闊佬。（IG@wadahiromi）

裕美則笑言雖然成功翻身，但絕不會把辛苦賺來的血汗錢花在精打細算的林作身上，更奉勸身邊女性切勿供養男人。她亦感性表示，當初全靠林作母親嫌棄其背景出身，才激發起她發憤圖強的決心，成就了今天的自己。